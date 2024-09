Innovative Holz-Hybrid-Bauweise

Nach einer intensiven Bauphase wurde das Bauprojekt der staatlichen Wohnungsbaugesellschaft BayernHeim in der Innerlohener Straße in Ruhpolding erfolgreich abgeschlossen. Am 21. August 2024 fand die feierliche Übergabe der 24 neuen Wohneinheiten statt.

Das Projekt gilt als wegweisendes Beispiel für modernen, leistbaren Wohnungsbau und setzt neue Maßstäbe in der seriellen Bauweise. Errichtet in einer innovativen Holz-Hybrid-Bauweise, kombiniert es nachhaltige Materialien mit effizienten Bauverfahren. Besonders bemerkenswert ist der Einsatz von vorgefertigten Wandelementen und Fassadenschalungen, die eine rasche Montage und eine signifikante Reduktion der Bauzeit ermöglichten. Trotz eines herausfordernden Grundstückszustands, welcher durch Bodenstabilisierung verbessert wurde, konnte das Projekt in nur 14 Monaten Bauzeit realisiert werden.

„Dieses Bauvorhaben ist eine Blaupause für serielles Bauen. Es zeigt, wie ökologisches, soziales und wirtschaftliches Bauen in Einklang gebracht werden kann“, betonte Ralph Büchele, Geschäftsführer der BayernHeim GmbH. „Durch die enge und effiziente Zusammenarbeit mit dem Bauunternehmen Hillebrand und der Gemeinde Ruhpolding, konnten wir hier hochwertigen, bezahlbaren Wohnraum schaffen, der den Bedürfnissen der Menschen vor Ort gerecht wird.“

Baumeister Bernd Hillebrand, geschäftsführender Gesellschafter und Miteigentümer des Hillebrand Bau I Holz I Immobilienunternehmens, ergänzte: „Nach einer sehr kurzen Bauzeit überzeugt das Projekt dank unserer Holz-Hybrid-Bauweise sowohl ökologisch als auch wirtschaftlich. Dieses Pilotprojekt zeigt, dass wir mit unserer seriellen Bauweise einen neuen Standard im leistbaren EOF gefördertem Wohnbau setzen konnten.“

Das Bauprojekt umfasst:

– Wohneinheiten: 24;

– Bauweise: Holz-Hybrid mit Stahlbeton-Decken, nichttragenden Innenwänden aus Gipskarton und vorgefertigten Fassadenelementen.

– Besonderheiten: Eine Holzschnitzelanlage sorgt für die Wärmeversorgung, ergänzt durch eine Photovoltaikanlage. Das Gebäude erfüllt den KfW 55 Standard.

– Fläche: 2700 Quadratmeter großes Grundstück, 1240 Quadratmeter Fassadenschalung in Fichte Wechselfalz, rund 2700 Kubikmeter Beton und etwa 9000 Facharbeiterstunden.

– Umsetzung: Vorfertigung der Wandelemente startete am 21. September 2023, Montage der ersten Elemente vor Ort am 26. September 2023.

– Das innovative Konzept der Hybridbauweise ermöglichte nicht nur eine zügige Errichtung der Außenwände, sondern minimierte auch den Bedarf an Nacharbeiten vor Ort, da die Fassadenelemente bereits im Werk vollständig vormontiert wurden.

– Mit diesem Projekt setzen die BayernHeim und Hillebrand einen neuen Standard im sozialen Wohnbau, der sowohl ökonomische Effizienz als auch ökologische Nachhaltigkeit in den Vordergrund stellt.

Ruhpoldings Bürgermeister Justus Pfeifer betonte in seiner Ansprache die Bedeutung des Bauvorhabens für die Gemeinde Ruhpolding. Das Projekt stelle eine wichtige Erweiterung des Wohnraumangebots dar und biete bezahlbaren Wohnraum, der insbesondere den Bürger*innen der Gemeinde zugutekommen wird. Das moderne Holz-Hybrid-Bauwerk fügt sich zudem hervorragend in das Ortsbild von Ruhpolding ein und stellt einen bedeutenden Fortschritt im Bereich des sozialen Wohnbaus dar.

Das Bauvorhaben in der Innerlohener Straße dient nicht nur als Erweiterung des Wohnraums, sondern auch als Modell für zukünftige Bauprojekte.

Ein Modell für

zukünftige Bauprojekte

Architekt Christoph Scheithauer, der für das Projekt verantwortlich war, hob besonders die architektonischen Besonderheiten hervor, wie die Fassadenbegrünung, die charakteristischen Balkone und die harmonische Farbgebung. Diese Elemente tragen dazu bei, dass sich das Gebäude perfekt in die ländliche Umgebung einfügt und gleichzeitig architektonisch heraussticht.

Mit diesem Projekt wird eindrucksvoll demonstriert, wie durchdachte Planung und innovative Bauweise in kurzer Zeit bezahlbaren, ökologischen und zugleich ansprechenden Wohnraum schaffen können. (BSZ)