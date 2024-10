Johannes Schwörer neuer BDF-Vizepräsident

Vor Kurzem hat der Bundesverband Deutscher Fertigbau (BDF) auf seiner Mitgliederversammlung im ehemaligen Plenarsaal in Bonn einen neuen Vizepräsidenten gewählt: Johannes Schwörer folgt auf Frank Gussek. Der Firmenchef von SchwörerHaus und Präsident des Hauptverbandes der Deutschen Holzindustrie und Kunststoffe verarbeitenden Industrie (HDH) war von 2010 bis 2019 BDF-Präsident und gehörte danach weiter dem BDF-Vorstand an, ehe ihn die Mitglieder jetzt zum Vizepräsidenten wählten.



Neu im BDF-Vorstand ist die Umweltpreisträgerin des Jahres 2023, Dagmar Fritz-Kramer vom Haushersteller Bau-Fritz. Vervollständigt wird der Vorstand durch den BDF-Präsidenten Mathias Schäfer von FingerHaus, BDF-Vizepräsident Hans Volker Noller von Fertighaus WEISS, Markus Baukmeier von Meisterstück-HAUS, Christian Huf von HUF HAUS und Gerd Manßhardt von WeberHaus. Norbert Röhl von Hager ist Vertreter der Fördermitglieder im BDF-Vorstand. Martin Rensch von RENSCH-HAUS gehört als Vorsitzender der Bundes-Gütegemeinschaft Montagebau und Fertighäuser (BMF) ebenfalls dem BDF-Vorstand an. WeberHaus-Gründer Hans Weber ist BDF-Ehrenpräsident.



Der BDF mit Sitz in Bad Honnef bei Bonn und einem Berliner Hauptstadtbüro besteht seit 1961. Er ist der Zusammenschluss der führenden industriellen Hersteller von Häusern in Holz-Fertigbauweise. Neben 50 Hausherstellern sind dem BDF über 100 Zulieferer und Partner des Industriezweigs als fördernde Mitglieder verbunden. Der Verband ist Interessenvertretung auf der einen und Bindeglied zwischen Unternehmen, Kunden, Bauinteressierten und öffentlichen Institutionen auf der anderen Seite. Er betreibt die sechs FertighausWelten in Nürnberg, Günzburg, Köln, Wuppertal, Hannover und im Schwarzwald sowie das digitale Hausbauportal FertighausWelt.de. (BSZ)