Klimafreundlich, effizient und individuell

Serielles und modulares Bauen gewinnt zunehmend an Bedeutung. Neuer Wohnraum ist dringend nötig und die serielle Vorfertigung ermöglicht schnelle, effiziente und umweltschonenden Lösungen. Die Kombination aus industrieller Vorfertigung, Flexibilität und schneller Umsetzung macht diese Bauweise besonders attraktiv – auch für private Bauherren. Im Bundesverband Deutscher Fertigbau (BDF) sind die Pioniere dieser Bauweise organisiert: „Bauen mit Elementen oder ganzen Raummodulen in Serie schafft hochwertigen, nachhaltigen Wohnraum in kurzer Zeit, ohne Verlust der Individualität“, erklärt Achim Hannott, Geschäftsführer des BDF.

Was einst die Bauhaus-Schule anregte, hat die Fertighausbranche konsequent weiterentwickelt. Aus vorgeplanten Bauelementen entstehen heute individuelle Eigenheime und ganze Wohnquartiere mit einheitlich hohem Qualitäts- und Nachhaltigkeitsniveau. Gleichzeitig lässt sich der Wohnraum auf die persönlichen Bedürfnisse der Baufamilien abstimmen. „Unsere Mitgliedsunternehmen vereinen industrielle Präzision mit gestalterischer Vielfalt – das Ergebnis sind Häuser, so einzigartig wie ihre Bewohner“, betont Hannott.

Planungssicherheit und Kostentransparenz für Bauherren

Ein besonderer Vorteil des seriellen und modularen Bauens ist die hohe Planungssicherheit. Die industrielle Vorfertigung der einzelnen Module in witterungsgeschützten Werkshallen verkürzt Bauzeiten, hält Kosten kalkulierbar und sichert dauerhaft die Qualität. Die Elemente werden exakt vorgefertigt und vor Ort schnell montiert. Noch schneller geht es mit vollständigen Raummodulen. Das schont die Nerven und vereinfacht die Abläufe auf der Baustelle. „Bauherren, die witterungsbedingte Verzögerungen und überraschende Kostensteigerungen vermeiden möchten, behalten mit dieser Bauweise am besten die Kontrolle über Zeit, Qualität und Budget“, so Hannott.

Nachhaltigkeit serienmäßig mit Holz

Die serielle und modulare Fertigbauweise setzt auf den nachwachsenden Baustoff Holz. Das Holz stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft, bindet langfristig CO2 und wird mit deutlich weniger Energieeinsatz verarbeitet als andere Baustoffe. Häuser in Holz-Fertigbauweise überzeugen durch hohe Energieeffizienz und ein gesundes Raumklima. „Mitgliedsfirmen des BDF garantieren diese Standards mit dem unabhängig geprüften QDF-Siegel, das weit über die gesetzlichen Anforderungen hinausgeht“, erklärt der Geschäftsführer.

Kompetenz und Service aus einer Hand

Die im BDF organisierten Fertighausunternehmen bieten privaten und gewerblichen Bauherren wie auch öffentlichen Auftraggebern gebündelte Erfahrung, innovative Lösungen und maßgeschneiderte Betreuung. Sie haben in diesem Bereich Pionierarbeit geleistet und Standards sowie Prozesse entwickelt, die heute als Vorbild für modulares Bauen gelten. Bauherren profitieren von diesem langjährigen Know-how während des gesamten Bauprozesses. (BSZ)