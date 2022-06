Nach zwei rein digitalen Veranstaltungsjahren ist es am letzten Juni-Wochenende wieder soweit: 167 neue Vorzeigeprojekte öffnen an 114 Orten in ganz Bayern ihre Türen. Die Leistungsschau bayerischer Architektur steht dabei wie immer ganz im Zeichen von Räumen aller Art und dem damit verbundenen kreativen Schaffensprozess von Planerinnen und Planern der Architektur, der Innen- und Landschaftsarchitektur sowie der Stadtplanung. Die Architektouren zeigen nicht nur, wie Bauwerke entstehen, sondern sie bieten die einmalige Gelegenheit mit Bauherren, Nutzerinnen und Nutzern sowie Architektinnen und Architekten aller Fachrichtungen vor Ort ins Gespräch zu kommen. Zu sehen sind dabei auch Räume, die sonst für die Öffentlichkeit verschlossen sind.



„Wie wichtig eine lebens- und liebenswert geplante und gebaute Umwelt ist, haben uns die letzten zwei Jahre, die von der Pandemie bestimmt wurden, vor Augen geführt. In Zukunft wird es vor allem darum gehen, verantwortungsvoll mit Ressourcen umzugehen, von der benötigten Fläche über das verwendete Material bis zur notwendigen Energie für Bau und Betrieb. Die dafür erforderliche Kompetenz und Kreativität bringen Architekten, Innen- und Landschaftsarchitekten sowie Stadtplaner mit.“, so Lydia Haack, Präsidentin der Bayerischen Architektenkammer.

Unter dem bundesweiten Motto „Architektur baut Zukunft“ hat ein unabhängiger Beirat aus allen Einreichungen diesmal vor allem Projekte ausgewählt, die sich durch nachhaltiges Bauen und durch ihre Umbaukultur besonders auszeichnen. Gezeigt werden aber auch neu entstandene Gebäude. Die Vielfalt der Projekte reicht von Wohn- und Gewerbebauten über Schulen, Kitas und Verwaltungsgebäuden bis hin zu Freiflächengestaltungen und Innenräumen.

Neben den Besichtigungsterminen am letzten Juni-Wochenende gehören regionale Busfahrten, die kinderArchitektouren, Videoclips der Büros sowie eine Wanderausstellung zum Veranstaltungsangebot: www.byak.de/architektouren. Das Programm für Kinder und Jugendliche bietet diesmal mit der Aktion GWACHS einen Faltbogen, der Gebrauchtem nachhaltig zu neuer Blüte verhilft. Die Wanderausstellungen starten am 13. Juni 2022 in Nürnberg und am 21. Juni 2022 im Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr. Bayern 2 und die Hypo-Kulturstiftung sind wieder Kooperationspartner.

Alle 167 Projekte der „Architektouren 2022“ sind auf der Website der Bayerischen Architektenkammer und in einem digitalen Booklet (pdf) abrufbar. Und es kann auch wieder ein gedrucktes Booklet kostenfrei bestellt werden: https://www.byak.de/planen-und-bauen/architektur-baukultur/architektouren/booklet-bestellen.html. Pandemiebedingt sehen viele teilnehmenden Büros und Bauherren für ihre Besichtigungstermine eine Anmeldung vor. Zu eventuell kurzfristigen Änderungen am 25./26. Juni 2022 informiert die Bayerische Architektenkammer unter www.byak.de/architektouren. (BSZ)