Massivbau mit Holzdachtragwerk

m vierten Quartal 2021 wurde der Neubau einer Vierfach-Schulsporthalle mit Mehrzwecknutzung an der Hagenau in Weißenburg fertiggestellt. Die neue Vierfachsporthalle soll die bestehende, in ihrer Funktion stark eingeschränkte Dreifachsporthalle ersetzen und damit einen adäquaten Ort für Schul- und Vereinssport bilden, geeignet zum Austragen von Turnieren. Darüber hinaus soll sie größere Veranstaltungen durch Mehrzwecknutzung ermöglichen. Für Sportveranstaltungen und Turniere ist eine mobile Tribüne vorgesehen. Eine Cateringküche ermöglicht die Verpflegung der Zuschauer*innen.

Das zwei- bis dreigeschossige Gebäude wird unter Ausnutzung der natürlichen Topografie über zwei Ebenen erschlossen. Die breite, repräsentative Eingangsfront im Norden mit Blickbeziehungen zur Altstadt bildet die optische Adresse an der Hagenau. Über das Eingangsfoyer im Erdgeschoss erfolgt hier eine unmittelbare und übersichtliche Erschließung der Vierfachsporthalle.

Durch einen Stadtratsbeschluss im Juli 2020 erhielt die neue Halle den Namen „Seeweiherhalle“.

Die überwiegende Nutzung der Halle ist der Schul- und Sportbetrieb. Der Regelbetrieb mit Schul- und Vereinssport ist werktags und am Wochenende bis maximal 21.30 Uhr vorgesehen. Ferner sind als „seltene Ereignisse“ Veranstaltungen schulischer, kultureller, gesellschaftlicher und sportlicher Art möglich.

Die Schulsporthalle ist über die Straße an der Hagenau von Norden erschlossen. Im Osten befindet sich ein weiterer Gebäudezugang, der zur Anlieferung dient. Sie knüpft auch an das Fuß- und Radwegenetz der Nord-Süd-Verbindung an, das die Wiesenstraße und die Schulsportanlage Hagenau mit der Altstadt und dem nördlichen Schulzentrum verbindet.

Bei der Sporthalle handelt es sich um einen Massivbau mit einem Holzdachtragwerk. Massive Stahlbetondeckenscheiben, zum Teil mit Unterzügen, Überzügen und wandartigen Trägern liegen auf Stahlbetonwänden und/oder Stahlbetonstützen auf. Die vertikale Lastabtragung erfolgt im Wesentlichen über die Stützen und Wände bis in die Fundamente. Die Hauptträger der Dachkonstruktion bestehen aus Leimholzbinder.

Die Versorgung mit Heizenergie erfolgt über das in unmittelbarer Nähe befindliche Blockheizkraftwerk der Stadtwerke Weißenburg, welches auch die Mittelschule, die Berufsschule, die Mogetissa-Therme mit bestehender Dreifachhalle sowie die Dreifachsporthalle des Landkreises mit Wärme versorgt.

Die Sporthallen werden über eine Lüftungsanlage beheizt. Alle anderen Räume werden durch Heizkörper beziehungsweise Fußbodenheizung mit Wärme versorgt.

Die Auslegung der Beleuchtungsanlage erfolgt entsprechend EN 12193 für den Schul- und Freizeitsport. Die Beleuchtungskörper der Hallenbeleuchtung sind mit ballwurfsicheren Leuchten in LED-Ausführung ausgeführt. Auch die Leuchten der Umkleiden, WC-Bereiche und der Verkehrszonen bestehen aus LED-Leuchten. Die Steuerung der Beleuchtung in den öffentlichen Bereichen erfolgt über Bewegungsschalter.

In den Sporthallen wurde ein Notruftelefon installiert. Ebenso ist eine Sprechstelle am Haupteingang der Sporthalle für die Sprachalarmierung vorhanden.

Für die verschiedenen Nutzungen der Sporthalle ist eine Beschallungsanlage installiert. In jedem Hallenteil können über die Tableaus externe Medien (USB, DVD) eingespielt werden. Die Steuerung der akustischen Beschallung ist für jeden Hallenteil getrennt möglich.

Die neue Sporthalle ist durch eine flächendeckende Brandüberwachung entsprechend DIN VDE 0833 und DIN 14675 abgesichert. Die Brandmeldeanlage ist direkt auf die Leitstelle der Feuerwehr aufgeschaltet. Für die barrierefreie Nutzung der Sporthalle ist ein Aufzug eingebaut. Die Ausführung erfolgte rollstuhlgerecht mit drei Haltestellen.

Die Baukosten für die Seeweiherhalle belaufen sich auf rund 12,8 Millionen Euro. Im 1. Quartal 2020 wurde mit den Bauarbeiten begonnen, Nutzungsbeginn war im Oktober 2021. Bauherr ist die Stadt Weißenburg in Bayern. Mit der Planung der neuen Halle beauftragt war die Diezinger Architekten GmbH aus Eichstätt. Für die Freianlagen zeichneten Adlerolesch – Landschaftsarchitekten aus Nürnberg verantwortlich. (FHH/BSZ)