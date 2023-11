Mehr Sicherheit

Der Landkreis Bamberg hat in den vergangenen Wochen entlang der Kreisstraße BA 38 zwischen Gerach und der Einmündung in die B 279 bei Laimbach einen straßenbegleitenden Geh- und Radweg gebaut.

Die Kreisstraße BA 38 beginnt an der Landkreisgrenze Haßberge und verläuft über Mauschendorf und Gerach bis zur B 279 bei Laimbach. Sie verbindet den Lautertalgrund im Landkreis Haßberge mit dem Baunachtalgrund im Landkreis Bamberg. Im Streckenabschnitt Gerach bis zur Einmündung in die B 279 bei Laimbach wurde jetzt ein straßenbegleitender Geh- und Radweg angelegt. Dieser beginnt am Ortseingang von Gerach, verläuft entlang der südlichen Straßenseite, an der Laimbachsmühle vorbei und endet mit Anschluss an den vorhandenen Geh- und Radweg entlang der B 279, mit einer Baulänge von 1,03 Kilometern.

Durch den Neubau des Geh- und Radwegs wird die Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer wesentlich erhöht und die Gemeinde Gerach an das überörtliche Radwegenetz angebunden.

Als landschaftspflegerische Maßnahme und zum Ausgleich der Eingriffe wurden Amphibienleiteinrichtungen mit Amphibientunnel umgesetzt.

Die Baukosten für den Neubau des Geh- und Radwegs schlagen mit rund 700.000 Euro im Landkreishaushalt zu Buche. Die Maßnahme wird über das Bayerische Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz gefördert. (BSZ)