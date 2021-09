Multifunktionsgebäude als zentraler Versorgungspunkt

Nach einem anspruchsvollen und intensiven Auswahlverfahren erhielt der Münchner Investor und Projektentwickler focus real estate den Zuschlag für das rund 8000 Quadratmeter große Grundstück im Augsburger Innovationspark. In Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Kehrbaum Architekten und LOTAA Architekten hatte focus real estate das schlüssigste und architektonisch anspruchsvollste Konzept vorgelegt. In einer erforderlichen europaweiten Ausschreibung wurde das Grundstück in einem Investorenauswahlverfahren angeboten und vergeben. Seinerzeit hatten sich verschiedene überregionale Investoren und Projektentwickler an der Ausschreibung beteiligt.

Der Innovationspark im Augsburger Süden zwischen Messe, Universität und Fußballstadion des Bundesligisten FC Augsburg ist eine Ideenschmiede, in der Wirtschaft und Wissenschaft verzahnt werden. Arbeiten, Forschen und Leben – das sind die wesentlichen Eckpunkte des etwa 70 Hektar großen Campusareals für Forschung und Entwicklung.

Offener Lichthof

Nach rund fünf Jahren Planungszeit und knapp 1,5 Jahren Bauzeit wurde das Projekt Q40 als eines der Leuchtturmprojekte im Augsburger Innovationspark Anfang April 2020 fertiggestellt. Das Bauvorhaben setzt einen neuen maßgeblichen Impuls am Auftakt zum Innovationspark für die zukünftige Belebung des Quartiers. Zwischen Universitätsviertel, Technologiezentrum Augsburg, Fraunhofer-Institut und Deutschem Zentrum für Luft- und Raumfahrt gelegen, fungiert das Q40 als zentraler Versorgungspunkt.

Das Nutzungskonzept ist mit einem Vollsortimenter, Gastronomie, einem Fitnessstudio und einem Hotel optimal auf den Standort abgestimmt. Das Multifunktionsgebäude dient nicht nur den Beschäftigten der angrenzenden Firmen, auch die umliegende Bevölkerung sowie die Student*innen profitieren maßgeblich von der Quartiersentwicklung. Die einzelnen Nutzungen schließen eine Versorgungslücke zwischen dem Universitätsviertel und dem Gewerbegebiet Haunstetten-Nord.

Für die schlüsselfertige Erstellung des Gebäudes wurde das Bauunternehmen Glöckle als Generalunternehmer beauftragt. 75 x 75 Meter ist der Gebäudekomplex groß. Der Neubau steht direkt im Blickfeld der Hugo-Eckener-Straße. Hier ist die Tramhaltestelle der Straßenbahnlinie 3, die am Innovationspark vorbeiführt.

Die Nutzungen verteilen sich über vier oberirdische Geschosse um ein zentral im Gebäudekern organisiertes Parkierungskonzept. Als offener Lichthof mit einer geschwungen Rampenanlage organisiert entsteht so ein Baukörper, welcher sich zu allen Seiten hochwertig präsentiert und notwendige Stellplatzfläche in das Gesamtkonzept integriert.

Raue Sichtbetonoptik

Um den Lichthof angeordnet finden sich die verschiedenen Gebäudenutzungen gereiht, mit ausreichend Tageslicht zu allen Seiten versorgt. Ergänzende Stellplätze für die Stadt Augsburg und das benachbarte Technologiezentrum befinden sich im Tiefgeschoss, welches als halboffene Tiefgarage, aus der Erde gehoben, funktioniert. Das Konzept ermöglichte eine besonders wirtschaftliche Projektrealisierung mit reduziertem Aushub und einer natürlichen Garagenbelüftung. Begrünte Dächer als Retentionsflächen und Sickerflächen in den Außenanlagen tragen ergänzend zu einem nachhaltigen Gebäudekonzept bei.

Konsequent puristisch wurde ein Gebäude mit rauer Sichtbetonoptik realisiert. Hochwertige, gold eloxierte Lamellen als sogenannte Inlays vor den Fensterzonen der Obergeschosse lassen die Geschossigkeit des Baukörpers ineinander verschmelzen und bilden einen gezielten, eleganten Kontrast zur Gebäudefassade und der kargen Heidelandschaft des Innovationsparks. Straßenbegleitend wird der Gebäudekörper von einem gläsernen Kubus bespielt und lässt die oberen Geschosse sinnbildlich über sich schweben. Das darin enthaltene Gastronomiekonzept belebt die Erdgeschosszone und Platzfläche zusammen mit dem auf der Rückseite gelegenen Vollsortimenter nahezu rund um die Uhr und trägt zu einem pulsierenden Quartiersauftakt bei.

Die Leitidee, im Erdgeschoss einen Durchblick von der Haupterschließungsstraße zum Quartiersplatz hin zu gewähren, prägt den Entwurf mit Nachdruck. Das Konzept ermöglicht Veranstaltungen auf dem Quartiersplatz vor dem Gebäude oder auch über eine einladende Außentreppe, die mit Sitzstufen verbunden, vor Wind und Wetter schützt. Auch außerhalb von Veranstaltungen lädt die Treppenanlage am Quartiersplatz als integriertes Stadtmöbel zum Verweilen und Aufenthalt, beispielsweise während der Mittagspause, ein.

Ein Meilenstein als Anstoß für viele weitere Projekte bis zur vollständigen Entwicklung des gesamten Innovationsparks in Augsburg. Der Innovationspark soll in der Endstufe ein wegweisendes Beispiel eines pulsierenden Quartiers der Industrie 4.0, Forschung sowie Entwicklung von innovativen Technologien sein. (BSZ)