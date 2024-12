Neue Wohnungen für Straubing

Insgesamt entstehen im neuen Wohngebiet „An der Schlesischen Straße“ in Straubing 127 Wohnungen der BayernHeim. Gestern wurde das Richtfest für den ersten Bauabschnitt mit 63 geförderten Wohnungen für Singles, Paare und Familien gefeiert. Die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts ist für das vierte Quartal 2025 vorgesehen.

Bauminister Christian Bernreiter (CSU) musste seine Teilnahme wegen eines parallelen Termins absagen, ließ aber herzliche Grüße ausrichten: „Die BayernHeim zeigt mit diesem Vorhaben eindrucksvoll, wie der Freistaat in Niederbayern modernen und bezahlbaren Wohnraum schafft. Solche Projekte sind ein wichtiger Baustein, um dem steigenden Bedarf an bezahlbaren Wohnraum gerecht zu werden und zugleich eine hohe Wohnqualität zu gewährleisten.“

Die vier Wohngebäude des ersten Bauabschnitts bieten Wohnungen mit zwei bis fünf Zimmern, alle barrierefrei und mit Balkonen oder Terrassen ausgestattet. Drei besonders geförderte Fünf-Zimmer-Wohnungen richten sich speziell an große Familien. Begrünte Innenhöfe mit Spiel- und Begegnungsflächen schaffen zusätzlichen Lebensraum.

Ralph Büchele, Geschäftsführer der BayernHeim, unterstrich den Ansatz des Projekts: „Dieses Bauvorhaben ist eines von fünf BayernHeim-Projekten in Niederbayern und ein gelungenes Beispiel dafür, wie nachhaltige Bauweise, attraktives Wohnen, soziale Verantwortung und moderne Quartiersentwicklung zusammenfinden. Wir sind stolz darauf, in Straubing nicht nur Wohnraum, sondern eine zukunftsfähige und lebenswerte Umgebung für die Bewohnerinnen und Bewohner zu schaffen.“

Nachhaltige Bauweise und modernes Quartier



Die vier Gebäude des ersten Bauabschnitts entstehen in Massivbauweise und werden nach dem KfW-Effizienzhausstandard 55 errichtet. Die Wärmeversorgung erfolgt über Luftwärmepumpen, zudem wird die Wohnanlage für die Installation von Photovoltaikanlagen vorbereitet. Begrünte Innenhöfe mit Spiel- und Begegnungsflächen schaffen zusätzliche Aufenthaltsqualität. Ergänzt wird das Angebot durch 51 Tiefgaragenstellplätze, 12 oberirdischen Stellplätzen sowie Fahrradabstellmöglichkeiten.

„Mit der BayernHeim haben wir einen verlässlichen Partner an unserer Seite, der entscheidend dazu beiträgt, bezahlbares Wohnen in Straubing zu fördern, so Straubings Oberbürgermeister Markus Pannermayr CSU). „Das neue Quartier ‚An der Schlesischen Straße‘ wird mit modernen Wohnungen und einladenden Gemeinschaftsflächen ein lebendiges Umfeld für alle Generationen bieten. Das Projekt ist ein wertvoller Beitrag zur Stadtentwicklung und bietet insbesondere unseren Familien dringend benötigten Wohnraum.“

Ein starkes Zeichen für Niederbayern



Der Baubeginn für den zweiten Bauabschnitt mit weiteren 64 geförderten Wohnungen ist bereits erfolgt. Mit dem erfolgreichen Start in Straubing setzt die BayernHeim ein starkes Signal für die Region Niederbayern und unterstreicht ihre Rolle als ein führender Akteur im sozialen Wohnungsbau. (BSZ)