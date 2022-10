Preis für Ex-Präsidenten

Der Bundesverband Deutscher Fertigbau (BDF) hat Hans Volker Noller bei der Mitgliederversammlung in Wiesbaden mit dem Preis des Deutschen Fertigbaus ausgezeichnet. Das langjährige BDF-Vorstandsmitglied hatte aus gesundheitlichen Gründen nicht für eine zweite Amtszeit als BDF-Präsident kandidiert, bleibt dem Verband aber als Vizepräsident erhalten. Der neue BDF-Präsident Mathias Schäfer würdigte Nollers Engagement für die Holz-Fertigbauindustrie in Deutschland.



„Hans Volker Noller bringt unseren Verband und unsere Branche seit Jahren in vorbildlicher Weise voran. Mit seiner ruhigen und gleichzeitig zielstrebigen Art hat er uns gerade auch als BDF-Präsident Orientierung gegeben und die richtige Richtung gezeigt“, so Schäfer. Auch wenn die drei Jahre unter Nollers Präsidentschaft von 2019 bis 2022 aufgrund von Corona, von wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen gesamtgesellschaftlich nicht einfach waren, so seien es für den BDF doch gute Jahre gewesen, in denen die Branche ihren Marktanteil erhöht und vielen Menschen den Weg in die eigenen vier Wände bereitet habe. „Hans Volker Noller hat den Verband in dieser Zeit nach innen wie nach außen hervorragend repräsentiert und weiterentwickelt. In Würdigung und Anerkennung seiner herausragenden Leistungen sowie seines vorbildlichen und erfolgreichen Einsatzes für die Holz-Fertighausindustrie in der Bundesrepublik Deutschland, verleiht der Bundesverband Deutscher Fertigbau ihm den Preis des Deutschen Fertigbaus“, lobte der neue BDF-Präsident. (BSZ)