Ratgeber-Film für Bauinteressierte

Mehr als jeder vierte private Bauherr in Deutschland entscheidet sich für ein Fertighaus. Anhand von zehn guten Gründen erklärt der Bundesverband Deutscher Fertigbau (BDF) in einem neuen Film auf YouTube, warum die Wahl immer öfter auf ein nachhaltiges und planungssicheres Eigenheim in Holz-Fertigbauweise fällt.

Im Film führt BDF-Pressesprecher Fabian Tews durch die FertighausWelt Köln, die eine von sechs Musterhaus-Ausstellungen des Verbandes ist, sowie durch die weitreichend digitalisierte Produktion eines Fertighausherstellers und BDF-Mitgliedsunternehmens.

Vom nachwachsenden Baustoff Holz über die kurze Bauzeit und niedrigen Energiekosten bis hin zu weiteren Leistungs- und Qualitätsversprechen, die allen voran die führenden Haushersteller des BDF bieten, reichen die guten Gründe für ein Fertighaus. Gerade die Planungs- und Kostensicherheit sowie ein dauerhaft gesundes Wohnklima sind Baufamilien wichtig, weshalb der Film auch diese Themen in den Blick nimmt. Der BDF erklärt die Festpreisgarantie, den vertraglich zugesicherten Fertigstellungstermin und die weiteren umfassenden Standards der Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau (QDF). Schließlich soll der Film das Interesse wecken, sich selbst in einer FertighausWelt von den Vorzügen moderner Holz-Fertighäuser zu überzeugen sowie die unzähligen Gestaltungsmöglichkeiten aus der Nähe zu entdecken und führende Haushersteller kennenzulernen. (BSZ)

Link zum Film: 10 gute Gründe für ein Ferighaus