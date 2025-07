Rote Betonfassaden

Einhell denkt Zukunft – und baut sie gleich mit: Am Hauptsitz in Landau a. d. Isar ist ein neues Bürogebäude entstanden, so durchdacht wie die Geräte im eigenen Sortiment. Rund 180 Menschen finden hier inspirierende Arbeitsplätze, die das Engagement des Werkzeug- und Gartengeräteherstellers für Nachhaltigkeit, regionale Partnerschaften und das Wohl seiner Mitarbeiterinen und Mitarbeiter sichtbar machen.

Der viergeschossige Neubau mit rund 3900 Quadratmetern Nutzfläche wurde am 26. Mai 2025 offiziell eröffnet – doch das Leben ist bereits früher eingezogen: Seit dem 22. April füllen erste Mitarbeiter die modernen Büroflächen mit Energie und Ideen. „Wir wollten mehr als ein funktionales Gebäude – wir wollten einen Ort schaffen, an den Menschen jeden Tag gerne zur Arbeit kommen“, sagt Jan Teichert, CFO der Einhell Germany AG. „Und gleichzeitig zeigen wir damit: Wir glauben an unsere Region und investieren bewusst in ihre Zukunft.“

Der Neubau schafft nicht nur Platz für konzentriertes Arbeiten, sondern auch für Begegnung, Bewegung und Wohlbefinden. Großzügige, helle Arbeitsbereiche mit flexiblen Raumkonzepten, offene Teeküchen auf allen Etagen und ein gemütlich eingerichteter Co-Working-Bereich im zweiten Obergeschoss laden zum kreativen Miteinander ein.

Auf rund 200 Quadratmetern bietet das hauseigene Fitnessstudio Raum für Bewegung – und damit für Gesundheit und Ausgleich im Berufsalltag. Zugleich setzt Einhell auf ökologische Verantwortung: Die Architektur erfüllt modernste Nachhaltigkeitsstandards mit dem Ziel einer DGNB-Zertifizierung in Silber. Ein Gründach mit integrierter Photovoltaikanlage, Blühstreifen zur Förderung der Biodiversität sowie überdachte Fahrradstellplätze und Duschen für Radpendler sind sichtbare Zeichen eines durchdachten Klimaschutzkonzepts.

Für die Gestaltung des Neubaus konnte erneut das renommierte Büro Two In A Box – Architekten gewonnen werden, das bereits 2019 die Einhell Welt entworfen hatte. Das neue Gebäude fügt sich architektonisch harmonisch in das Gesamtbild des Unternehmenscampus ein. Die markanten, rot eingefärbten Betonfassaden in Kombination mit Holzflächen und großen Fensterfronten verleihen dem Gebäude einen modernen, einladenden Charakter. Innen sorgen begrünte Wände, transparente Glastrennwände und warme Eichentüren für eine angenehme Arbeitsatmosphäre.

Auch Barrierefreiheit wurde umfassend mitgedacht: Ebenerdige Zugänge, ein Aufzug zu allen Etagen und eine Verbindungsbrücke zum bestehenden Bürogebäude sorgen für nahtlose Erreichbarkeit und sichere Wege. Für maximale Gebäudesicherheit sorgt eine moderne Brandmeldeanlage.

Einhell hat beim Bau auf die Kompetenz zahlreicher regionaler Partner gesetzt – darunter Unternehmen wie Dahlke, Rebl, Glas Plechinger, EXG Media, Typo, Obermeier Holzbau und weitere Betriebe aus Niederbayern. Damit stärkt das Unternehmen gezielt die lokale Wirtschaft und baut seine Rolle als verlässlicher Arbeitgeber in der Region weiter aus.

Auch rund um das neue Gebäude geht die Entwicklung weiter: Die angrenzenden Flächen werden zu einer grünen Aufenthaltszone mit Gartengestaltung und Terrassenflächen ausgebaut. Auf dem Gelände des benachbarten Power-X-Change Competence Centers entstehen zudem neue Test- und Demonstrationsflächen für eigene Mähroboter der Power X-Change-Familie. Mit dem neuen Bürogebäude schafft Einhell nicht nur ein modernes Arbeitsumfeld, sondern setzt ein klares Bekenntnis: zur eigenen Innovationskraft, zur ökologischen Verantwortung – und zur Region Niederbayern. (BSZ)