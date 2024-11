Schlüsselübergabe

Wohnungen für rund 250 Menschen im neuen Luitpoldviertel: In Nürnberg hat die staatliche Wohnungsbaugesellschaft BayernHeim in nur zweieinhalb Jahren Bauzeit 86 neue und dauerhaft bezahlbare Wohnungen fertiggestellt. Ministerpräsident Markus Söder und Bauminister Christian Bernreiter (beide CSU) haben vor Kurzem symbolisch den Schlüssel übergeben.

„My home is my castle! Allen neuen Mietern herzlich willkommen im ‚Luitpoldviertel‘ in Nürnberg", so Söder. "Bayern klotzt beim Wohnungsbau: Bis Ende 2024 haben unsere Wohnungsgesellschaften 28.000 Wohnungen in Bau, Planung und Bestand. Wir investieren eine Wohnraum-Milliarde und geben 2024 insgesamt fünf Milliarden Euro für Baumaßnahmen aus. Zudem profitieren 3.000 Familien von zinsverbilligten Darlehen für ein Eigenheim. Bauen muss aber wieder schneller und effizienter werden. Gerade die langen Genehmigungsverfahren machen das Bauen teuer. Mit dem Modernisierungs- und Beschleunigungsprogramm entschlacken wir deshalb das Bau- und Vergaberecht und ermöglichen schnelleres Bauen etwa bei Dachausbauten.“

„Die BayernHeim leistet mit diesem Projekt einen erheblichen Beitrag für mehr und dauerhaft bezahlbaren Wohnraum in Nürnberg", erklärte der Bauminister. "Durch ihr Engagement sind hier sogar doppelt so viele geförderte Wohnungen entstanden wie ursprünglich geplant. Ich freue mich, dass die Mieterinnen und Mieter nun bald einziehen können.“

Ralph Büchele, Geschäftsführer BayernHeim, sagte: „Hier schaffen wir nicht nur bezahlbaren Wohnraum, sondern ein lebendiges und zukunftsweisendes Quartier. Mit dem Projekt zeigt die BayernHeim, wie Wohnen bezahlbar, wirtschaftlich und ökologisch realisiert werden kann.“

Im Luitpoldviertel ist ein gemischt genutztes innerstädtisches Quartier entstanden, in dem die BayernHeim gemeinsam mit dem Projektentwickler, der KIB-Gruppe, Wohnraum und Nahversorgungsmöglichkeiten in direkter Nachbarschaft errichtet hat. Das Wohnungsangebot reicht von 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen. Alle Wohnungen der BayernHeim sind barrierefrei gestaltet und verfügen über eine verglaste Loggia oder einen Balkon. Das Wohngebiet ist sehr gut an Trambahn und Bus angebunden, der Stellplatzschlüssel konnte deswegen reduziert werden. Für die Wohnungen der BayernHeim und den Bio-Supermarkt sind 52 Tiefgaragenstellplätze entstanden, zusätzlich gibt es einen Fahrradabstellraum an der Regensburger Straße. Insgesamt hat die BayernHeim rund 40 Millionen Euro in das Projekt investiert. „In zentraler Lage ist in zweieinhalb Jahren attraktiver Wohnraum entstanden", so Bernreiter. "Die Wohnungen der BayernHeim bleiben dauerhaft bezahlbar und sind sehr gut an die Innenstadt angebunden. Durch den Einstieg der BayernHeim in das Projekt ist es gelungen, die Zahl der ursprünglich geplanten 43 geförderten Wohnungen auf nun 86 Wohnungen zu verdoppeln. Das ist ein großer Erfolg!“

Auch an die neue Gemeinschaft wurde bei diesem Projekt gedacht. Im Innenhof gibt es Sitzinseln, auf dem Dach der fünf Stockwerke hohen Wohnsichel einen Spielplatz.

Das Luitpoldviertel ist bereits das zweite fertiggestellte Projekt der BayernHeim in Nürnberg: In der Donaustraße sind bereits 96 Wohnungen vermietet. In Nürnberg Lichtenreuth und Nürnberg Höfen laufen weitere Bauprojekte mit insgesamt rund 450 Wohnungen. Nach Fertigstellung wird die BayernHeim rund 630 bezahlbare Mietwohnungen in Nürnberg vermieten.

Die BayernHeim GmbH ist eine von drei staatlichen Wohnungsbaugesellschaften und schafft bayernweit preisgünstigen Mietwohnraum. Die 2018 gegründete BayernHeim hat bisher insgesamt 9.347 Wohnungen auf den Weg gebracht. 433 Wohnungen werden vermietet, 4.187 befinden sich aktuell im Bau, der Rest in Planung und Entwicklung. (BSZ)