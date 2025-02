Schönes Raumtragwerk

Im Auftrag der Stadt Nürnberg hat die WBG KOMMUNAL GmbH die Dreifachturnhalle am Standort der Grundschule Am Thoner Espan gebaut. Nach vier Jahren Bauzeit ist sie zum Jahresbeginn 2025 in Betrieb genommen worden.



Die Sporthalle bietet auf einer Bruttogrundfläche von 2486 Quadratmetern Platz für den Schulsport der rund 400 Grundschulkinder sowie für den außerschulischen Sport. Sie ist mit Tribünen, festen Sportgeräten wie Basketballanlagen, Klettertauen und Sprossenwänden sowie modernen Umkleide- und Sanitärbereichen ausgestattet. „Wirklich schön ist vor allem das Raumtragwerk im Inneren der Halle – das ist allein schon einen Besuch wert“, so Daniel Ulrich, Planungs- und Baureferent der Stadt Nürnberg.



Das Gebäude wurde als Massivbau mit hochgedämmten Außenwänden und einer hinterlüfteten Faserbetonfassade errichtet. Das flach geneigte Dach ist extensiv begrünt und mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet, die von der N-ERGIE Aktiengesellschaft betrieben wird. Die Fenster sind mit ballwurfsicherer Dreifachverglasung ausgestattet, die optimale Lichtverhältnisse bietet und zugleich den Energieverbrauch minimiert.



„Mit der neuen Sporthalle am Thoner Espan ist für die ganze Schulfamilie, aber auch für die nutzenden Vereine im Nürnberger Norden und den Stadtteil ein hochmoderner Bewegungsort entstanden, der breite Nutzungsmöglichkeiten eröffnet. Ich freue mich, dass wir hier das neue, pädagogisch wegweisende Schulgebäude um einen weiteren wichtigen Baustein ergänzt haben. Der Standort Grundschule Thoner Espan bietet damit durch die neuen Räumlichkeiten in Schule, Betreuung und Sport eine hervorragende Basis für zukunftsweisende und nachhaltige Pädagogik“, so Schul- und Sportreferentin Cornelia Trinkl.



Im Rahmen des Projekts werden auch die Freianlagen der Schule noch umfassend neugestaltet: Neben den Außensportanlagen entstehen ein Allwetterplatz, eine Laufbahn sowie separate Spiel- und Freizeitbereiche für den Hort und die Mittagsbetreuung.

„Mit dem Bau der Schule, der Dreifachturnhalle und den Freianlagen konnten wir an diesem anspruchsvollen und räumlich begrenzten Grundstück ein modernes und nachhaltiges Projekt realisieren“, erklärt Ralf Schekira, Geschäftsführer der WBG KOMMUNAL GmbH.

Bis Ende 2026 soll das Gesamtprojekt abgeschlossen sein. Die Kosten für die Dreifachhalle, die noch folgenden Außensportanlagen und die Wiederherstellung des Grüngürtels belaufen sich auf rund 16,8 Millionen Euro. Der Freistaat Bayern fördert die Maßnahme mit rund 6 Millionen Euro. (BSZ)