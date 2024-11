Schwarzachstraße für Verkehr freigegeben

Nach rund zweieinhalb Monaten Bauzeit ist die Schwarzachstraße zum Gfäll unterhalb des Großen Rachels wieder für den Verkehr freigegeben. Entlang der Route zum beliebten Ausgangspunkt für Wanderungen auf den höchsten Nationalparkberg mussten zwei sanierungsbedürftige Brücken ertüchtigt werden. Die Maßnahme schlägt mit rund 300.000 Euro zu Buche.



Seit 12. November rollt der Verkehr nun wieder. „Nicht nur die Arbeiten selbst verliefen reibungslos, sondern auch der bis Ende der Herbstferien eingesetzte und stark nachgefragte Pendelbusverkehr“, bilanziert Nationalparkmitarbeiter Johannes Dick. Denn um Wanderern auch während der Bauphase das Erreichen des Gfälls zu ermöglichen, fuhren Busse über eine Behelfsbrücke an der ersten Baustelle am Ortsende von Spiegelau vorbei zu einem Wendeplatz. Zwischen der zweiten zu sanierenden Brücke und der Haltestelle Gfäll fuhr ein weiterer Bus. Lediglich das Stück dazwischen musste zu Fuß zurückgelegt werden.



Nun aber ist die Schwarzachstraße wieder ganztägig nutzbar. In den kommenden zwei Wochen noch zu erledigende Restarbeiten können ohne Verkehrsbeeinträchtigung durchgeführt werden. Die Zufahrtsregelungen der Vorjahre bleiben bestehen. So ist die Route zum Gfäll im Winterhalbjahr frei befahrbar. Mit dem Beginn der Sommer-Igelbussaison ist die Straße dann wieder wie gewohnt zeitlich gesperrt – zwischen 8 und 18 Uhr. (BSZ)