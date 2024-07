Der Bundesverband Deutscher Fertigbau (BDF) lädt alle Bauinteressierten ein, sich am „Tag der Musterhäuser“, 21. und 22. September 2024, mit eigenen Augen von der Qualität, Vielfalt und Nachhaltigkeit moderner Holz-Fertighäuser zu überzeugen. „Der Tag der Musterhäuser bietet die beste Gelegenheit, hochwertige und zukunftsfähige Traumhäuser zu entdecken, die zudem voll ausgestattet sind und damit willkommene Inspiration für jede und jeden bereithalten“, sagt BDF-Ausstellungsleiter Christoph Windscheif.



Die bundesweit sechs Musterhaus-Ausstellungen „FertighausWelt“ des BDF in Hannover, Wuppertal, Köln, Nürnberg, Günzburg und im Schwarzwald präsentieren eine Vielzahl individueller Hausbaubeispiele, die alle in ressourcenschonender Holz-Fertigbauweise errichtet und mit energieeffizienter Haustechnik ausgestattet sind. „Diese Fertighäuser tragen nicht nur zur Schonung des Klimas bei, sondern bieten ihren zukünftigen Besitzern auch eine planungs- und kostensichere Energieversorgung“, so Windscheif.



Der BDF informiert die Besucherinnen und Besuchern in den FertighausWelten auch über die Brancheninitiative „Holz rettet Klima“, insbesondere über den großen Nutzen des natürlichen Bau- und Werkstoffs Holz für das Klima. Denn vom 13. bis 29. September veranstaltet die deutsche Holzwirtschaft gemeinsam an zahlreichen Standorten bundesweit die „Aktionstage: Holz rettet Klima“ unter dem Motto „Wald der Zukunft“. „Das Aktionswochenende am 21. und 22. September in den FertighausWelten passt perfekt dazu“, sagt der BDF-Ausstellungsleiter.



Der „Tag der Musterhäuser“ lädt dazu ein, ein ganzes Wochenende lang die beeindruckenden Traumhäuser in den FertighausWelten und in weiteren teilnehmenden Musterhausparks kostenlos und unverbindlich zu besichtigen. Außerdem erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für die ganze Familie. Und weil auch eine kompetente Beratung bei der Planung des eigenen Traumhauses entscheidend ist, stehen in den Musterhäusern der verschiedenen Hersteller Experten zur Verfügung, die alle Fragen rund um den Hausbau und Fertighäuser beantworten. „Am Tag der Musterhäuser lassen sich die eigenen Hausbau-Träume einfach, aber wirkungsvoll voranbringen. Ein besseres Wochenende für Informationen, Inspiration und Unterhaltung rund um den Hausbau gibt es nicht“, schließt Windscheif. (BSZ)