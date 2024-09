Am Samstag und Sonntag, 21. und 22. September 2024, ist der „Tag der Musterhäuser“. An diesem Aktionswochenende des Bundesverbandes Deutscher Fertigbau (BDF) öffnen die großen Musterhaus-Ausstellungen in ganz Deutschland ihre Türen. Wer jetzt mit dem Hausbau starten, oder Inspiration sammeln und effiziente Energiesparhäuser in Fertigbauweise kennenlernen möchte, erhält am „Tag der Musterhäuser“ die ideale Gelegenheit, sich unverbindlich umzuschauen, Fragen zu stellen und Kontakte zu knüpfen. Das alles bei freiem Eintritt und einem bunten Rahmenprogramm für die ganze Familie in vielen teilnehmenden Musterhausparks.



Die FertighausWelt Nürnberg feiert am Wochenende 21./22. September von 11 bis 18 Uhr ihr 15-jähriges Jubiläum. Im Mittelpunkt stehen die 19 variantenreichen und voll ausgestatteten Eigenheime in nachhaltiger Holzfertigbauweise. Wer den Bau eines Hauses plant, kann sich dort kompetent beraten lassen. Ob Bau- oder Energieberatung, Informationen zu Fördermöglichkeiten, Aktionsangebote oder Gespräche mit Partner-Architekten vor Ort. Geboten werden an diesem Tag auch ein buntes Programm für die Kids und Hauswaffeln am Stiel.

Ort: FertighausWelt Nürnberg, Im Gewerbepark 30, 90135 Heßdorf

www.fertighauswelt.de



Sowohl Beratung für Hausbau-Interessierte als auch Unterhaltung für die ganze Familie bietet die FertighausWelt Günzburg am Wochenende 21./22. September, ebenfalls von 11 bis 18 Uhr. Am „Tag der Musterhäuser“ gibt es ein umfangreiches Aktionsprogramm: Während sich die Kinder beim Kinderschminken in Elfen oder Supermänner verwandeln, können sich die Erwachsenen bei einer kleinen Haus-Messe über Treppen, Bodenbeläge oder Wärmepumpen informieren. Auch Expertenberatung, Finanzierer-Teams und Aktionsnachlässe warten auf die Besucher. Selbstverständlich kommt das leibliche Wohl nicht zu kurz.

Ort: FertighausWelt Günzburg, Kimmerle-Ring 2, 89312 Günzburg

www.fertighauswelt.de

Am „Tag der Musterhäuser“ bieten sich Bauwilligen in den Ausstellungen Eigenheim und Garten in Fellbach bei Stuttgart und Bad Vilbel bei Frankfurt sowie im Bauzentrum Poing bei München zahlreiche Gelegenheiten, ihr Projekt Eigenheim in die Tat umzusetzen. Jeweils mehrere Dutzend komplett ausgestattete Häuser sind von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Das Fachpersonal der Haushersteller berät Interessierte, wie der Eigenheimtraum Wirklichkeit werden kann.

Orte: Höhenstraße 21, 70736 Fellbach (bei Stuttgart) Ludwig-Erhard-Straße 70, 61118 Bad Vilbel (bei Frankfurt) Senator-Gerauer-Straße 25, 85586 Poing / Grub (bei München)

www.musterhaus-online.de/



Die Hausausstellung Würzburg, das Hausbau Center Ulm, der HausBauPark Villingen-Schwenningen und das Musterhauszentrum Mülheim-Kärlich können am „Tag der Musterhäuser“ ebenfalls kostenlos besichtigt werden. Fachberater der hier ansässigen Musterhaushersteller stehen Bauinteressenten mit Rat und Tat zur Seite und informieren ausführlich und unverbindlich über die Holz-Fertigbauweise. Voll ausgestattete Musterhäuser, fachkundige Beratung und mehr gibt es am „Tag der Musterhäuser“ außerdem in der World of Living von WeberHaus in Rheinau-Linx.

Orte: Otto-Hahn-Straße / Heisenbergstraße, 97230 Estenfeld (bei Würzburg) Böfingerstraße 60 / 14, 89073 Ulm Dürrheimer Straße / Frühlingshalde, 78056 VS-Schwenningen Industriestraße, 56218 Mülheim-Kärlich Am Erlenpark 1, 77866 Rheinau-Linx





Weitere Informationen gibt es unter www.fertighauswelt.de/tag-der-musterhaeuser. (BSZ)