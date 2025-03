Der Bundesverband Deutscher Fertigbau (BDF) lädt in diesem Jahr wieder zum „Tag des deutschen Fertigbaus“ bei vielen Fertighausherstellern ein. Das Aktionswochenende für Familien und Bauinteressierte hält am 17. und 18. Mai 2025 neben Werksführungen, Fachvorträgen und unverbindlichen Beratungsangeboten auch ein buntes Rahmenprogramm mit Spiel, Spaß und allerlei Köstlichkeiten bereit.

Wer darüber nachdenkt, ein Haus zu bauen oder einfach mal hinter die Kulissen der modernen Holz-Fertigbauweise schauen möchte, erhält am „Tag des deutschen Fertigbaus“ die beste Gelegenheit, führende Fertighaushersteller kennenzulernen. Fertighäuser werden weitreichend und mit industrieller Präzision im Werk vorgefertigt und dann planungssicher in kurzer Bauzeit auf dem Grundstück montiert. Die Mitgliedsunternehmen des BDF tragen dabei exklusiv das QDF-Siegel der Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau, wodurch Bauherren neben geprüfter Bauqualität und Nachhaltigkeit auch umfassende Serviceversprechen erhalten – von fairen Zahlungsbedingungen samt Festpreisgarantie bis hin zum festen Einzugstermin. Weitere Informationen sowie Eindrücke aus erster Hand sammeln traditionell zehntausende Bauinteressierte am Aktionswochenende der Fertigbaubranche im Mai. Vergangenes Jahr war schon mehr als jedes vierte neu genehmigte Ein- oder Zweifamilienhaus in Deutschland ein Fertighaus. (BSZ)

www.fertigbau.de