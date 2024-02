Am 4. und 5. Mai 2024 ist „Tag des deutschen Fertigbaus“. Bundesweit finden an diesem Wochenende Angebote für Familien und Bauinteressierte bei vielen Fertighausherstellern statt. „Bei Werksführungen, Vorträgen und Beratungsgesprächen erhalten Besucherinnen und Besucher wieder spannende Einblicke in die moderne Holz-Fertigbauweise. Ein buntes Rahmenprogramm mit Spiel, Spaß und allerlei Köstlichkeiten für die ganze Familie rundet das Angebot der Hersteller auch in diesem Jahr ab“, so der Bundesverband Deutscher Fertigbau (BDF), der das Aktionswochenende initiiert.



Der „Tag des deutschen Fertigbaus“ bietet eine gute Gelegenheit, hinter die Kulissen des planungssicheren Hausbaus mit einem qualitätsgeprüften Baupartner zu schauen. Alle Mitgliedsunternehmen des BDF tragen exklusiv das QDF-Qualitätssiegel der Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau, wodurch Bauherren umfassende Qualitäts- und Serviceversprechen erhalten – von einer Festpreisgarantie über einen festen Einzugstermin bis hin zum optimal vorbereiteten Ausbauhaus oder schlüsselfertig errichteten, höchstenergieeffizienten Eigenheim.



Der Branchenverband BDF empfiehlt, den 4. und 5. Mai 2024 vorzumerken und einzuplanen: „Wer Interesse am Hausbau allgemein hat oder schon konkret über einen Neubau nachdenkt, sollte sich am Aktionswochenende bei den Herstellern über Fertighäuser sowie ihre Planung und Finanzierung informieren und sich selbst einen Eindruck von der nachhaltigen Holz-Fertigbauweise machen.“ (BSZ)