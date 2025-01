Wechsel an der Spitze

Im Dezember 2024 wurde der Direktor der Niederlassung Nordbayern der Autobahn GmbH des Bundes, Reinhard Pirner, in den Ruhestand verabschiedet. Seit Januar 2025 steht Thomas Pfeifer an der Spitze der Niederlassung Nordbayern und trägt als neuer Direktor die Verantwortung für rund 1300 Beschäftigte und 1400 Kilometer Autobahnen in Nordbayern.

Reinhard Pirner führte seit 2012 zunächst als Präsident der Autobahndirektion Nordbayern und später als Direktor die Niederlassung Nordbayern der Autobahn GmbH des Bundes. Schwerpunkt seines Wirkens war in den letzten Jahren die systematische Brückenmodernisierung und die Gestaltung des Übergangs von der Auftragsverwaltung zur Autobahn GmbH des Bundes.

Thomas Pfeifer hat als studierter Bauingenieur in der Privatwirtschaft und in verschiedenen Behörden umfassende Fachkenntnisse und Führungskompetenz gesammelt. In den letzten rund 10 Jahren nahm er die Aufgabe als Außenstellenleiter der Niederlassung Nordbayern wahr und konnte sich hierbei bereits detaillierte Kenntnisse und Erfahrungen mit Autobahnprojekten aneignen. Der Ausbau des Autobahnkreuzes Nürnberg-Ost, der Neubau der Hochbrücke in Bayreuth und der Ersatzneubau von sechs Bauwerken bei Scheßlitz wurden während seiner Zeit als Außenstellenleiter maßgeblich durch ihn geprägt. Die Offenheit für Innovationen und nachhaltige Bauweisen haben für ihn auch künftig einen hohen Stellenwert. Die Fortführung des Brückenmodernisierungsprogramms und die stetige Verbesserung des Straßenzustandes und der Verkehrssicherheit unter Einbeziehung der Innovationspotentiale der Digitalisierung sind die Kernpunkte, die Pfeifer weiter vorantreiben will.

„Wir werden auch künftig alle Chancen und Möglichkeiten nutzen, um die Herausforderungen bei der Verbesserung der Infrastruktur in Nordbayern als verlässlicher Partner zu meistern “, so Pfeifer.

Zur Niederlassung Nordbayern:

Von Aschaffenburg bis Plauen, von Coburg bis kurz vor Ingolstadt erstreckt sich das Verantwortungsgebiet der Niederlassung Nordbayern der Autobahn GmbH des Bundes mit insgesamt rund 1400 Kilometer Autobahnen und 3700 Ingenieurbauwerke. Die Niederlassung Nordbayern ist für Planung, Bau, Betrieb und Erhaltung der Autobahnen in Nordbayern und in Teilen Sachsens zuständig. Drei Außenstellen in Bayreuth, Fürth und Würzburg, die Verkehrs- und Betriebszentrale und 20 Autobahnmeistereien sind operativ in den Regionen tätig.

(BSZ)