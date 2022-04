Wenn die Bahn baut

Eine Woche Zugausfälle und Verzögerungen im Bahnverkehr in Franken:

Bahnreisende und Pendler müssen sich in der ersten Osterferienwoche auf längere Fahrtzeiten im Fernverkehr zwischen Berlin und München sowie auf Zugausfälle im Regionalverkehr in Franken einstellen. Aufgrund von Bauarbeiten halten die ICE-Züge Berlin-Halle/Leipzig-München in der Zeit nicht in Coburg, Bamberg und Erlangen, sondern werden zwischen Erfurt und Nürnberg mit einem Halt in Würzburg umgeleitet, wie die Bahn mitteilte.



Das bedeutet deutliche längere Fahrtzeiten und frühere Abfahrten beziehungsweise spätere Ankünfte in München. Die Maßnahmen sollen laut Bahn von Freitag, 8. April, 21.00 Uhr bis Karfreitag, 15. April, 21.00 Uhr dauern. Im Regionalverkehr fallen auf Verbindungen zwischen Lichtenfels, Bamberg und Nürnberg Züge aus. Stattdessen gibt es einen Ersatzverkehr mit Bussen.



Es seien verschiedene Arbeiten in Franken gebündelt worden, um die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten, teilte die Bahn mit. Unter anderem wird am viergleisigen Ausbau der Strecke Nürnberg-Ebensfeld gearbeitet.

Münchens S-Bahn-Stammstrecke in Osterferien mit Sperrungen und Haltausfällen:

Zugausfälle, Sperrungen und Schienenersatzverkehr: In den Osterferien müssen sich S-Bahn-Kunden in München mal wieder auf umfangreiche Bauarbeiten auf der Stammstrecke einstellen. In drei Phasen werde im Bereich Laim an Oberleitungen, Weichen und Signalanlagen für die zweite Stammstrecke gearbeitet, teilte die Deutsche Bahn am Dienstag mit - exakt fünf Jahre nach dem Spatenstich für die zweite zentrale Strecke durch das Zentrum der Landeshauptstadt. Auch beim Regionalverkehr wird es dadurch zu Änderungen kommen. Nur die Linie S7 ist zu keinem Zeitpunkt betroffen.



Von diesem Freitag an bis Gründonnerstag gibt es laut Deutscher Bahn nur in den Nächten Einschränkungen, tagsüber fahren die Bahnen nach dem regulären Fahrplan. Am Gründonnerstag dann verkehren tagsüber bereits weniger Züge auf der Stammstrecke, neben der S7 fahren noch die S1 und die S2 bis etwa 20.30 Uhr im gewohnten Takt. Andere Linien beginnen beziehungsweise enden bereits vorzeitig oder fahren ohne anzuhalten an Haltestellen vorbei.



Von 22.30 Uhr am Gründonnerstag an wird die Stammstrecke dann bis einschließlich Ostermontag im Bereich Laim komplett gesperrt. Die Fahrgäste müssen zwischen Pasing und Hackerbrücke auf den Schienenersatzverkehr umsteigen.



Die Bahn kündigte an, umfassend über die Änderungen zu informieren; in der Fahrplanauskunft seien sie bereits eingearbeitet. Das heißt: Wer seine Fahrt mit der App, auf der Webseite oder am Automaten plant, bekommt automatisch die schnellste Verbindung angezeigt.

Bauarbeiten ab Juni - Auswirkungen auf Bahnstrecke Fulda-Würzburg:

Wegen Bauarbeiten ab dem 11. Juni muss die Schnellfahrstrecke zwischen Fulda und Würzburg für den Zugverkehr gesperrt werden. Fernzüge nehmen während dieser Zeit alternative Routen, wie die Deutsche Bahn am Dienstag mitteilte. Reisende müssten je nach Linie 20 bis 60 Minuten mehr Fahrzeit einplanen. Der Nahverkehr soll dagegen kaum von Änderungen betroffen sein, vereinzelt könnten Züge ausfallen. Ab dem 17. Oktober dann sollen Züge wieder regulär von Frankfurt nach Würzburg fahren. Auf dem Abschnitt nach Fulda arbeite die Bahn noch bis zum 10. Dezember.



Die Arbeiten sind Teil der Modernisierungsmaßnahmen auf der Schnellfahrstrecke Hannover-Würzburg. Geplant sei, auf dem Abschnitt Fulda-Würzburg mehrere Bauvorhaben gebündelt umzusetzen: "165 Kilometer Gleise, 72 Weichen sowie die Technik bringen die Teams dabei auf Vordermann. Gleichzeitig tauschen sie 128.000 Tonnen Schotter aus", teilte die Bahn weiter mit. Ziel sei, die Infrastruktur rundum zu erneuern und dabei die Einschränkungen für die Reisenden so gering wie möglich zu halten.

(dpa)