Würdigung toller Lösungen und kluger Ideen

Im Januar ist es wieder soweit: Die Bayerische Ingenieurekammer-Bau vergibt den Bayerischen Ingenieurpreis an drei Projekte, die auf besondere Weise unter den vielen großartigen Ingenieurprojekten Bayerns herausstechen. Nun gab die Kammer die sechs Nominierungen bekannt, aus denen sich die späteren Sieger speisen.



Echelsbacher Brücke – Dr. Schütz Ingenieure.

Die unter Denkmalschutz stehende Echelsbacher Brücke bei Rottenbuch über die Ammerschlucht ist die älteste Melan-Bogenbrücke der Welt. Die charakteristischen Bögen mit einer Spannweite von 130 Meter und einer Bogenhöhe von 32 Meter konnten erhalten und harmonisch mit dem Neubau verbunden werden. Auch den vielfältigen Aspekten des Naturschutzes wurden dank einer ausgefeilten Planung in idealer Weise Rechnung getragen.



Fuß- und Radwegbrücke Offenbachstraße – WTM Engineers München GmbH.

Die Fuß- und Radwegbrücke Offenbachstraße zeichnet sich durch ihre optimale Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten aus und berücksichtigt in ihrer Komplexität verschiedene und schwierige Verkehrssituationen, einschließlich der benachbarten Bahnstrecke München-Pasing. Die sorgfältige Materialwahl trägt dazu bei, dass die Brücke besonders wartungsarm ist und zugleich ein elegantes und nutzerfreundliches Design bietet.



Regenbrücke Roding – Mayr | Ludescher | Partner.

Das wunderschöne, schlanke und unaufdringliche Bauwerk folgt dem Prinzip „Form follows function“. Durch die zentrale Aussichtsplattform auf dem Steg wurde ein neuer Aufenthaltsraum geschaffen. Die durchdachte und umweltfreundliche Gestaltung macht die Brücke zu einem besonderen Beispiel für funktionale und ästhetische Ingenieurbaukunst, die sich unauffällig in die natürlichen Gegebenheiten einfügt.



Serieller Wohnungsbau – FIRE & TIMBER ING. GmbH.

Besonders herausragend an diesem Projekt ist der Mut der Bauherren und des Unternehmers, eine innovative Bauweise zu verfolgen und für eine Typengenehmigung im seriellen Holzwohnungsbau einzusetzen. Diese wegweisende Initiative hat das Potenzial, die gesamte Baulandschaft zu transformieren, insbesondere im Kontext des dringend benötigten Wohnraums. Diese Bauweise setzt neue Maßstäbe in der Modularität.



Surfwelle Augsburg – Technische Hochschule Augsburg (THA).

Das innovative, von einem jungen Team realisierte Projekt beeindruckt durch seine Interdisziplinarität sowie den Mut, neue Wege zu beschreiten. Das gute Teamwork insbesondere der THA und des Vereins Surffreunde Augsburg e.V. sowie das Einbinden der lokalen Gemeinschaft ist vorbildlich. Dies und die innovative Materialwahl (unter anderem Carbon-Recyclingbeton) machen die Surfwelle Augsburg zu einem herausragenden Ingenieurbauprojekt.

SWI Schnellladepark am incampus – pbb Planung + Projektsteuerung GmbH.

Innovativ und nachhaltig integriert der SWI-Schnellladepark in Ingolstadt alle wichtigen Elemente eines modernen und weitestgehend autarken Gebäudes. Besonders hervorzuheben ist die Erweiterbarkeit des Konzepts, das Vorbildcharakter in Bezug auf Modularität beim Bau ähnlicher Ladeparks haben könnte. Dieses durchdachte, zukunftsorientierte und optisch einladende Bauwerk setzt Maßstäbe im Bereich nachhaltiger Infrastruktur. (BSZ)