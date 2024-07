Der Start ins Berufsleben ist oft schwierig

Wir kümmern uns um die Jugendlichen, die es schwerer haben im Leben, ihren Weg zu finden“, sagt Alfred Maier, Vorstand des Kolping-Bildungswerks München und Oberbayern. Diese jungen Menschen haben gerade einmal mit Ach und Krach ihre neun Grundschuljahre geschafft und stehen vor der riesigen Herausforderung, aus ihrem Leben etwas zu machen. Doch oberflächlich betrachtet, scheint sowieso schon alles zu spät zu sein. Dem ist aber nicht so.



Das Kolping-Bildungswerk München und seine Tochtergesellschaften sind seit Langem ein fester Bestandteil der Bildungslandschaft in Oberbayern. Mit ihrem ganzheitlichen Ansatz zur Bildung und Integration haben sie sich einen Namen als Vorreiter in der Förderung von Menschen jeden Alters und Hintergrunds gemacht.

Vor über 40 Jahren gegründet

Das Kolping-Bildungswerk München wurde vor über 40 Jahren gegründet und hat sich seither kontinuierlich weiterentwickelt. Durch seine vielfältigen Programme und Maßnahmen unterstützt es Menschen dabei, ihre beruflichen Fähigkeiten zu erweitern, persönliche Stärken zu entdecken und neue Perspektiven zu entwickeln.



„Gerade den jungen Menschen, egal ob sie die Schule gerade so geschafft haben oder Schulabbrecher sind, bieten wir die Möglichkeit, ihren Weg zu machen. Sie brauchen, weil sie aufgrund sozialer Benachteiligung, einer Lernbehinderung oder eines Migrationshintergrunds schlechtere Startchancen haben, etwas länger“, erklärt Maier.

Eine besondere Rolle

Als älteste und größte Einrichtung des Kolping-Bildungswerks nimmt die Adolf-Kolping-Berufsschule eine besondere Rolle ein. Hier erhalten Jugendliche und junge Erwachsene im Rahmen ihrer dualen Ausbildung eine erstklassige berufliche Ausbildung in verschiedenen Fachrichtungen. Die praxisorientierte Ausbildung und das enge Zusammenspiel von Theorie und Praxis bereiten die Schüler*innen optimal auf ihre zukünftige Berufstätigkeit vor und schaffen somit solide Grundlagen für eine erfolgreiche Karriere. In kleinen Klassen werden hier junge Menschen besonders gefördert. Somit können sie ihre individuellen Stärken, die durchaus vorhanden sind, herausfinden. „Am Ende hat noch (fast) jede und jeder bei uns einen Abschluss geschafft“, so Maier. Da die Auszubildenden an der Kolping-Berufsschule ihre Prüfungen exakt nach den staatlichen Vorgaben ablegen, erhalten sie nach erfolgreichem Abschluss die Gesellenbriefe der entsprechenden Kammern und haben so auf ihrem späteren Karriereweg keinerlei Nachteile.



Eine der Tochtergesellschaften des Kolping-Bildungswerks, die Kolping-Akademie München, bietet eine breite Palette von Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen für Berufstätige an. Von Sprachkursen über IT-Schulungen bis hin zu mehrjährigen Fortbildungen werden hier Programme auf höchstem Niveau angeboten, die es den Teilnehmenden ermöglichen, sich beruflich weiterzuentwickeln und neue Karrierewege einzuschlagen.

Menschen mit Migrationshintergrund integrieren

Ein weiterer wichtiger Bereich der Arbeit des Kolping-Bildungswerks ist die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund. Die Tochtergesellschaft Kolping Bildungsagentur gGmbH engagiert sich intensiv für die sprachliche und berufliche Integration von jugendlichen Migrantinnen und Migranten. Durch gezielte Sprachkurse, Beratungsangebote und Integrationsprojekte werden hier Brücken in die Gesellschaft gebaut und Chancen auf Teilhabe eröffnet.



Mit den Bildungszentren in Freising, Allach, der Landsberger Straße in München, Bad Tölz und Miesbach stärkt die Agentur ihre Präsenz und bietet den Jugendlichen und jungen Erwachsenen noch mehr Möglichkeiten zur beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung. Die Freisinger Agentur bietet zum Beispiel ein breites Spektrum an Bildungsangeboten für die Region an, darunter spezielle Programme zur Förderung von Jugendlichen wie die Berufseinstiegsbegleitung und Deutschklassen in Zusammenarbeit mit der Berufsschule Freising. Des Weiteren werden an dem Standort Integrationskurse und Firmenkurse angeboten.

Hohe fachliche Kompetenz

Das Kolping-Bildungswerk München und seine Tochtergesellschaften zeichnen sich durch ihre hohe fachliche Kompetenz, ihre gelebte Werteorientierung und ihre enge Verzahnung mit der regionalen Wirtschaft aus. Sie sind ein lebendiges Beispiel für gelungene Bildungsarbeit und gelebte Integration, das weit über die Grenzen Münchens hinausstrahlt.



Mit einem breiten Angebot an Bildungs- und Integrationsmaßnahmen leistet das Kolping-Bildungswerk München einen wertvollen Beitrag zur Stärkung der Bildungschancen und zur Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Es bleibt zu hoffen, dass diese wichtige Arbeit auch in Zukunft weiterhin Unterstützung und Anerkennung erfährt.

(Ralph Schweinfurth)

INFO

Das Kolping-Bildungswerk München und Oberbayern verfügt über über 414 Mitarbeitende an 16 Standorten und betreut im Jahr rund 10.000 Teilnehmende. Alle Kolping-Bildungswerke in Bayern haben an ihren 97 Standorten 2422 Mitarbeitende. Diese betreuen pro Jahr 41.170 Teilnehmende.