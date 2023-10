Kroatiens Sprache, Wirtschaft und Kultur erforschen

Die Universität Regensburg hat eine und bundesweit in dieser Form einmalige neue akademische Kooperation mit Kroatien etabliert. Regensburgs Universitätspräsident Udo Hebel und Kroatiens Wissenschafts- und Bildungsminister Radovan Fuchs besiegelten das historische Abkommen mit ihrer Unterschrift. Den beiden Professoren zufolge ist es die Einrichtung des ersten Croaticums in Deutschland. Dieses bietet Studierenden Seminare zur kroatischen Sprache, Wirtschaftskommunikation und Kultur. Auch ein Sommerkurs zur kroatischen Sprache und Kultur ist geplant.



Die Universität Regensburg hat sich bereits international in der Ost- und Südosteuropaforschung einen Namen gemacht. Aufgrund ihres guten Rufes entschied sich die Republik Kroatien, hier das erste Croaticum einzurichten. Das Lektorat des Croaticums wird von der kroatischen Regierung finanziert. Es ist dem Institut für Slawistik an der Fakultät für Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften der Universität Regensburg angegliedert. Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) und Ko-Vorsitzende der bayerisch-kroatischen Regierungskommission zeigete sich begeistert über diese „außerordentliche akademische Zusammenarbeit“ und dankte der kroatischen Regierung für ihre Unterstützung.

"Starkes Signal für die internationale Wissenschaftskooperation"

Das Croaticum soll die deutsch-kroatische Zusammenarbeit stärken und den europäischen Gedanken der gemeinsamen wissenschaftlichen Unternehmungen unterstreichen. Kroatiens Wissenschafts- und Bildungsminister betonte die Bedeutung des Croaticums als ersten Lehrstuhl für kroatische Sprache und Literatur innerhalb der deutschen Wissenschaftsgemeinschaft. Dieser Schritt werde ein starkes Signal für die internationale Wissenschaftskooperation setzen.



Die Universität Regensburg unterhält bereits vielfältige Kooperationen mit kroatischen Universitäten und sieht das Croaticum als Bereicherung des internationalen Lehrangebots sowie als Beitrag zur Förderung der Mehrsprachigkeit in Europa. Es markiert einen weiteren Meilenstein in der langjährigen engagierten Bestrebung der Universität, ihren internationalen Einfluss auszubauen und wissenschaftliche Zusammenarbeit zu fördern.



Die Universität Zagreb, eine enge Partneruniversität der Universität Regensburg, entsandte im Sommer eine Delegation, um über gemeinsame Kooperationen in Forschung und Lehre zu beraten. Bereits im Frühjahr war ein interdisziplinäres Zentrum für Deutschland- und Europastudien in der kroatischen Hauptstadt gegründet worden. Die Leitung dieses Zentrums sieht die Eröffnung des Croaticums in Regensburg als weiteren entscheidenden Schritt für die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Kroatien sowie in der gesamten Region Südosteuropa an. Regensburgs Universitätspräsident sieht im Croaticum auch ein klares Zeichen für die Stärkung der deutsch-kroatischen Zusammenarbeit und für ein Europa der Vielsprachigkeit. (OBX)