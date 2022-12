2000 Kilometer Langlauf-Spaß

Eine eigens für den Bayerischen Wald entwickelte App, der "Loipenmanager", macht Sport und Spaß auf zwei Brettern in diesem Winter in Deutschlands größter Langlaufregion zu einem besonders komfortablen Vergnügen: Die Anwendung informiert in Echtzeit, welche Loipe gerade gespurt wird und wie die Schneeverhältnisse sind. Allein im Aktivzentrum Bodenmais am Bretterschachten werden täglich bis zu 114 Kilometer klassische Loipen und 110 Kilometer Skatingloipen präpariert.

Die App zeigt, in welchem Zustand sich die Loipen befinden - abgestuft in top, mittel, schlecht oder geschlossen oder wie aktuell die letzte Pflege ist. Die Daten dafür werden nonstop weitergegeben - entweder manuell vom Loipenwart oder digital über das Loipenspurgerät - dann mit dem Vermerk "frisch gespurt". Die Anwendung "Loipenmanager" ist auf den entsprechenden App-Download-Plattformen kostenlos verfügbar.

Weite Schneeflächen, traumhafte Waldlandschaften und bei klarem Wetter Panoramen bis zu den Alpen - Ostbayern ist ein Paradies für Langläufer. Mit mehr als 250 verschiedenen Loipen und rund 2000 Loipenkilometern gilt der Bayerische Wald heute sogar als größte Langlaufregion in Deutschland. Die Loipen am "Grünen Dach Europas" gelten sogar als noch schneesicherer als die im Hochgebirge: Wegen der geschützten Nordost-Lage ist oft bis weit ins Frühjahr hinein mit besten Schneeverhältnissen in Ostbayern zu rechnen. Die Natur des Mittelgebirges mit ihren sanften Höhen und weiten Tälern bietet Anfängern wie Profis ideale Bedingungen für ein unbegrenztes Langlauf-Vergnügen.

Der Bayerische Wald bietet Tourenideen für jeden Anspruch - von der leichten Familienroute bis zur anspruchsvollen Skating-Tour. Als "Königskategorie" gilt die Bayerwaldloipe, eine 150 Kilometer lange Fernroute von Lohberg nach Neureichenau. Vier schneesichere und klassifizierte Langlaufzentren bieten neben gepflegten Loipen auch alles für ein entspanntes "Rundum-Langlauferlebnis" wie eine engmaschige Infrastruktur mit Einkehrmöglichkeiten, Skiverleih und Umkleideräumen. Mehr Informationen auch unter: https://www.bayerischer-wald.de/Urlaubsthemen/Winter/Wintersport/Langlauf. (obx)