Abwechslungsreicher Skiurlaub

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Ski-Glück so nah ist? Das Tiroler Oberland ist der ideale Ausgangspunkt für einen abwechslungsreichen Winterurlaub. Schließlich ist es eingerahmt von sechs erstklassigen Skigebieten mit ganz unterschiedlichen Profilen: Direkt vor der Haustür liegen Nauders, Fendels und der Kaunertaler Gletscher, zudem sind Samnaun-Ischgl, Serfaus-Fiss-Ladis und Venet in Zams keine 30 Minuten Fahrtzeit entfernt. Ob Könner oder Anfänger, ob mit Freunden oder mit der Familie – jeder findet die richtige Piste für sich. Und wer auf Aktionswochen achtet und den Online-Frühbucherbonus nutzt, kann ordentlich Geld sparen.

Erste Schwünge in Fendels, Freeriden auf dem Kaunertaler Gletscher

Das Tiroler Oberland im Dreiländereck Österreich – Italien – Schweiz ist wie ein Sechser im Lotto für Skifahrer aller Könnerstufen: So bietet das schneesichere Gletscherskigebiet Kaunertaler Gletscher in der Nähe von Ried und Prutz auf einer Seehöhe von 2150 bis 3160 Metern beste Bedingungen zum Skifahren, Snowboarden und Sonne tanken. Zudem ist der Gletscher ein echter Hot Spot für Freerider. In der Zwei Länder Skiarena wiederum führen die Pisten von Nauders am Reschenpass bis in den Südtiroler Vinschgau – das ist Skifahren für Grenzgänger. Für Familien und Anfänger eignet sich das Skigebiet Fendels mit seinen zahlreichen Skischulen. Es ist direkt mit der Seilbahn Ried-Fendels verbunden. Darüber hinaus kommen die Urlauber mit dem kostenlosen Skibus bequem und stressfrei zu den weiteren Skigebieten Samnaun-Ischgl, und Serfaus-Fiss-Ladis.

Ski-6-Karte: 350 Pistenkilometer mit nur einer Karte

Das Tiroler Oberland steht für feinstes Pisten-Hopping: Denn im Skipassverbund sind bei der Ski-6-Karte die renommierten Skigebiete Nauders, Fendels, Kaunertaler Gletscher, Serfaus-Fiss-Ladis und Venet enthalten. Diese haben alle zusammen nicht weniger als 80 Lifte und 350 Pistenkilometer zum Abfahren und Entdecken. Die Ski-6-Karte ist nicht nur vielseitig nutzbar, sondern bietet auch ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis. Abseits der Pisten locken darüber hinaus erstklassige Funparks, Skitouren, Langlaufloipen, Schneeschuhwanderungen und Rodelbahnen für herrliches Schneevergnügen.

Wer seinen Skiurlaub aufmerksam und vorausschauend plant, kann in den Skigebieten rund um das Tiroler Oberland richtig Geld sparen. Dabei gilt es auf spezielle Aktionswochen oder Frühbücherboni zu achten.

Ein Überblick über die attraktivsten Angebote:

▶ In Nauders gibt es spezielle Preise zum Winterstart: So spart man vom 7. bis 20. Dezember 2024 bei Mehrtageskarten bis zu 35 Prozent. Zusätzlich gibt es unter shop.nauders.com seit September einen Online-Frühbucherbonus. Ein Extra-Tipp: Beim Kauf eines Mehrtagesskipasses ist im Rahmen von „Nauders+“ ein Skitag in den Partnerskigebieten Kaunertaler Gletscher & Winterberg Fendels inkludiert.

▶ Auf dem Kaunertaler Gletscher wartet mit den Ski Free Aktionswochen vom 9. bis 22. Dezember 2024 ein tolles Angebot. Wer in diesem Zeitraum einen Aufenthalt von mindestens vier Nächten bucht, erhält 4-, 5- oder 6-Tages-Skipässe um 30 Prozent ermäßigt.

▶ Während der Genusswochen vom 15. März bis 4. April 2025 erhält man beim Kauf eines Nauders+ Skipasses mit einer Mindestgültigkeit von sechs Tagen einen Tag gratis.

▶ Ab 5. April hat der Osterhase in Nauders ein Family-Special im Körbchen: Während der Nauders+ Family-Weeks fahren Kinder bis 15 Jahre (Jahrgang 2009 und jünger) kostenlos, wenn mindestens ein Elternteil einen Nauders+ Skipass mit einer Mindestgültigkeit von sechs Tagen erwirbt.

▶ Den Sonnenskilauf genießt man auf dem Kaunertaler Gletscher so richtig während der Sun Free Aktionswochen vom 24. März bis 6. April sowie vom 22. bis 27. April 2025. Bei einem Mindestaufenthalt von vier Nächten erhalten Gäste in diesem Zeitraum einen um 30 Prozent ermäßigten 4-, 5- oder 6-Tages-Skipass.

▶ Für die Kleinsten bietet die Region Tiroler Oberland an zwei Terminen gratis Skikurse in den Skigebieten Fendels und Nauders an. Vom 19. bis 22. Januar 2025 und vom 16. bis 19. März 2025 können Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren über die Vermieter der Region angemeldet werden. Schnell sein lohnt sich, bevor die Kurse ausgebucht sind.

Weitere Informationen unter: www.tiroler-oberland.com/skigebiete. (BSZ)