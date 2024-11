Actionreich und richtig cool

Es wird actionreich, richtig cool und köstlich: Die AREA 47 (www.area47.at) im Ötztal erweitert ihr Winter-Angebot. Nachdem im letzten Jahr mit dem Indoor Bikepark bereits das erste Ganzjahresangebot eröffnet hat, kommen jetzt mehrere Attraktionen in Österreichs größtem Freizeitpark dazu. So der New Year‘s Bungy Bash, der Eisbadworkshop mit Daniel Fetz und der Bikekindlmarkt. Darüber hinaus kann man ab sofort auch in der kalten Jahreszeit in der AREA 47 übernachten.

Mit Punch und Punsch: Indoor Bikepark präsentiert den Bikekindlmarkt

Er steht für Ganzjahres-Action in der AREA 47: Der 3700 Quadratmeter große Indoor Bikepark. Hier warten ein Pumptrack aus Asphalt, eine 140 Meter lange und frisch erneuerte Flowline aus Dirt mit zwei Lines (leicht bis medium) sowie eine Jumpline mit zwei Roll Ins und einem Landingbag. Zur Adventszeit wird alles mit einem besonderen Schmankerl garniert, dann findet an drei Terminen der Bikekindlmarkt statt. Parallel zu feinster Bike-Action kann man Glühwein, Punsch und heiße Esskastanien genießen. Untermalt wird alles mit den schönsten Weihnachtsbeats.

Übernachtungsmöglichkeit auch im Winter

Erstmals können Action-Suchende auch im Winter in der AREA 47 übernachten: Ab Ende Oktober sind immer von Donnerstag bis Sonntag Zweitbettzimmer und die Lodges buchbar. Gerade für Besucher des Indoor Bikeparks ist das ideal. Dazu steht ab Dezember das Restaurant Schwarzkogel im Skigebiet Sölden für köstliche Besuche bereit. Nach komplettem Umbau und Renovierung begrüßt es seine Gäste künftig im stylischen AREA-47-Look. Das Restaurant mit seiner Sonnenterrasse liegt auf dem Weg zum Gletscher und bietet einen schönen Ausblick auf den Rettenbachgletscher und den Gaislachkogl.

Winterliche Adrenalin-Kicks

Wer mit einem satten Adrenalin-Kick ins neue Jahr starten will, macht am besten beim New Years’s Bungy Bash am 4. Januar 2025 in der AREA 47 mit. Bei dem spektakulären Tagesevent, das es zum ersten Mal in der AREA 47 geben wird, wartet ein Bungee-Sprung von der Benni Raich Brücke 94 Meter in die Arzler Pitzeklamm hinab. Darüber hinaus wird der Hochseilgarten – auf 27 Metern Höhe – im Winter zu ausgewählten Terminen in den Weihnachts- und Semesterferien geöffnet.

Ice cool Event

Coole Action gehört in der AREA 47 zur Selbstverständlichkeit. In diesem Winter geht es aber noch eine Stufe höher – nämlich ice cool. Am 22. Dezember findet der „Eisbadworkshop und Atemfitness mit Daniel Fetz“ statt. Keine Frage, so ein Eisbad ist nichts für Warmduscher, doch wer sich traut, wird die positiven Effekte schnell spüren. Die heißen: Stärkung des Immunsystems, Linderung von chronischen Schmerzen und Stressabbau. Coach und Wakeboarder Daniel Fetz: „Noch nie fühlte ich mich so wach, gesund und fit. Nach 20 Jahren im Spitzensport habe ich vieles ausprobiert, aber nichts war so effektiv und einfach wie das Eisbaden in Kombination mit gezieltem Atemtraining.“ Die Teilnahme an dem eiskalten Ganztages-Workshop kostet 129,30 Euro pro Person. (BSZ)