Stricken, nähen, basteln, malen, stempeln, filzen, drechseln, quilten, dekorieren, Draht weben, Gebrauchtes aufhübschen, upcyceln – der DIY Boom ist ungebrochen, die Lust, sich kreativ zu verwirklichen wurde von der Pandemie nochmals befeuert: „My home is my castle“ – diesem den eigenen Stempel aufzudrücken statt Massenware von der Stange zu erwerben, ist für viele Menschen ein Ventil geworden sich wieder mit allen Sinnen zu erleben und auszudrücken, gerade in Zeiten der nunmehr endlos lange erscheinenden Reglementierungen.



Für DIY Fans aus Süddeutschland und den Nachbarländern gibt es nun eine gute Nachricht: Die Veranstalter der CREATIVMESSE München – haben sich nach langem Abwägen des Für und Wider entschlossen, die Messe – klein aber fein und exklusiv vom 25. bis 27. Februar stattfinden zu lassen. „Endlich, nach langer Durststrecke in den eigenen vier Wänden, oft allein gelassen mit Online-Erlebnissen und bestenfalls in virtueller Community-Gesellschaft, heißt es wieder live erleben, Spaß haben, mittendrin statt nur dabei“, so Petra Griebel aus dem Veranstalterteam.



Selbermacher-Queens und -Kings, Bastel-Freaks, Künstlerinnen, Einsteiger und Trendsetter der Do-it-yourself-Szene, sie alle freuen sich darauf, die Vielfalt faszinierender Angebote neuer Materialien und Werkzeuge live entdecken, anfassen, begutachten und testen zu können. Sie knüpfen Maschen und inspirierende Kontakte, verschaffen sich Informationen und Expertentipps aus erster Hand. Bei Vorführungen erleben sie, was angesagt ist und was sich mit altbewährten und brandneuen Techniken machen lässt. Auch für Vorschulkinder gibt es jede Menge kreatives Spiel- und Bastelprogramm, das den Schöpfergeist des jüngsten Nachwuchses weckt.



Wie geht eigentlich Filzen, Scrapbooking, Holzschnitzen, Makramee. Was ist „Soafaseidn“ und wie gestalte ich ein Glasmosaik? Wie designe ich aus Perlen, Draht, Bändern und edlen Steinen Schmuckunikate? Wie zaubere ich aus Beton, Glas, mit Pinsel, Farbe oder Papier individuelle Geschenke oder Hingucker bei der Oster-Deko? Wie drücke ich mit Stoffen, Wolle, Nadeln und Faden, Glitzersteinchen und anderen Applikationen Kleidung und Accessoires meinen ganz persönlichen Stempel auf? Mit welch zündenden Ideen kann ich Wohnung, Homeoffice, Garten oder Balkon in neuem Licht erstrahlen lassen?



Auf die Anhänger handgefertigter Unikate und Produkte warten exklusive Lederaccessoires und Steampunk-Kreationen neben Trachtenschmuck, Mützen, Hüten oder hochwertige Naturkosmetik. Feinschmecker*innen können sich über ausgefallene Kräuter und Gewürze, erstklassige Öle, exquisite Honigsorten und leckere Getränke freuen.



„Alles, außer gewöhnlich, Vielfalt statt Einfalt ist unser Credo und der Anspruch unserer Aussteller“, erklärt Veranstalterin Petra Griebel, Geschäftsführerin der MPA Public Relations & Event Agentur, den Erfolg der CREATIVMESSE, Süddeutschlands größtem Event im DIY-Bereich. Als Erlebnis- und Einkaufsparadies mit ihrer Mischung aus Trendschau, Vorführungen und Workshops beflügelt sie seit 26 Jahren eine stetig zunehmende Zahl von DIY-Fans, liefert Pädagog:innen Anregungen für lebendige Unterrichtsgestaltung zum Anfassen und Begreifen. (BSZ)