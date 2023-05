In der Tourismusregion Alpbachtal finden Radfahrer perfekte Bedingungen für einen gelungenen Urlaub: Atemberaubende Landschaften, malerische Orte, spezialisierte Unterkünfte und spannende Action bei den Alpbachtal Bike Days. Durch ihr vielfältiges Terrain ist die Region bestens geeignet für Bike-Abenteurer, Genussfahrer sowie für Familien mit Kindern. Die sanften Grasberge und die weitläufigen Radwege sind ideal für Mountainbike- und E-Bike-Touren genauso wie für Rennradfahrer. Veranstaltungen wie das e-Bike-Battle, ein Bergzeitfahren und eine genussvolle Gauditour bereichern das Angebot.

Die zehn charmanten Orte der Region laden jederzeit zu einem Zwischenstopp ein, um die regionale Küche und Kultur zu genießen. Rennradfahrer finden in Rattenberg, der kleinsten Stadt Österreichs, den idealen Startpunkt für 22 Radstrecken auf purem Asphalt. Wer gerne in die Berge fährt, wählt Alpbach als Ausgangsort für zahlreiche Bergstrecken. Ob mit dem E-Bike oder mit eigener Pedalkraft, hier findet jeder Radler die passende Tour.

Hotels haben sich auf Radurlauber spezialisiert

Sechs Bike-Unterkünfte bieten im Alpbachtal vollen Komfort für Radfahrer. Die Hotels sind darauf spezialisiert, den Fahrradurlaub so angenehm wie möglich zu gestalten. Dazu zählen Qualitätskriterien wie etwa ein Waschplatz fürs Rad, alle Infos rund um Touren, Radwerkstätten, Karten, Wetterinfos und vielem mehr. E-Bikes und Mountainbikes können ganz einfach bei einem der professionellen Bike-Verleihe im Alpbachtal ausgeliehen werden. Dazu bekommt man wertvolle Instruktionen und Tipps.



Die Alpbachtal Bike Days gehören zu den Höhepunkten der Urlaubsaison. Hier warten coole Events rund um das Rad. So startet das erste e-Bike Battle im Reither Dorfzentrum am Samstag, den 3. Juni. Die Teilnehmer müssen entlang der 29 Kilometer langen Strecke 1300 Höhenmeter und zahlreiche Sonderprüfungen wie Hill Climb, Parcours und Sprint bewältigen. Die Veranstaltung verspricht ein spannendes und actionreiches Rennen, das Teilnehmer und Zuschauer gleichermaßen begeistern wird. Informationen zur Anmeldung und der Veranstaltung gibt es unter: https://www.alpbachtal.at/de/alpbachtal-bike-days/alpbachtal-e-bike-battle.

Die Reither Kogel Trophy geht am 4. Juni in die nächste Runde. Das erfolgreiche Bergzeitfahren im Einzelstart gehört ebenfalls zu den Alpbachtal Bike Days und fordert die Teilnehmer auf sechs Kilometer und 560 Höhenmeter heraus. Der Start erfolgt im Dorfzentrum Reith im Alpbachtal und das Ziel befindet sich an der Bergstation der Reitherkogelbahn. Informationen und Anmeldung unter: www.reitherkogeltrophy.at.

Der goldene Herbst steht dann ganz im Zeichen des Genusses. Am 16. September lädt das Alpbachtal zur e-Bike Gauditour ein. Die gemütliche Rundtour bietet traumhafte Panoramen und schmackhafte Genussmomente. Hier können die Teilnehmer die Schönheit und die kulinarischen Highlights der Region erleben und verkosten.

Das E-Bike-Fahren in der Tourismusregion Alpbachtal ist ein unvergessliches Erlebnis für alle, die die landschaftliche Vielfalt auf zwei Rädern entdecken. Die Region bietet eine perfekte Infrastruktur und unzählige Möglichkeiten, um die Natur auf dem E-Bike zu erkunden. Informationen unter: https://www.alpbachtal.at/de/alpbachtal-bike-days. (BSZ)