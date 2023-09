Archäologische Zeugnisse

Dänemark hat ein neues Weltkulturerbe: Die fünf wikingerzeitlichen Ringburgen Aggersborg, Fyrkat, Nonnebakken, Borgring und Trelleborg wurden am Wochenende zur Liste des UNESCO-Weltkulturerbes hinzugefügt. Sie wurden zur Zeit der Herrschaft des Wikingerkönigs Harald Blauzahn (etwa 958 bis 987) errichtet und gehören zu den wichtigsten archäologischen Zeugnissen der Wikingerzeit in Dänemark. Besonders charakteristisch für die Ringburgen ist der kreisförmige, symmetrische Bau.

Dänemark zählt aktuell acht Welterbestätten: Die fünf wikingerzeitlichen Ringburgen Aggersborg, Fyrkat, Nonnebakken, Borgring und Trelleborg, die Domkirche von Roskilde, das Schloss Kronborg, die Steilküste von Stevns Klint, den Nationalpark Wattenmeer, die Brüdergemeinde Christiansfeld, die wikingerzeitlichen Monumente von Jelling und die Parforcejagdlandschaft von Nordseeland.

Die fünf Ringburgen:

Aggersborg

Aggersborg am Limfjord bei Løgstør (Nordjütland) ist die größte der fünf Ringburgen und wurde in den späten 970er Jahren errichtet. Der innere Durchmesser der Burg beträgt 240 Meter. Aggersborg war von einem neun Meter breiten und etwa vier Meter hohen kreisförmigen Wall umgeben. Die Ringburg hatte vier Tore, die in jede Himmelsrichtung zeigten und durch Wege aus Holz verbunden waren. In der Mitte der Burg stand ein Turm, umgeben von 48 Langhäusern.

Fyrkat

Die Ringburg Fyrkat bei Hobro in Nordjütland stammt aus den 980ern. Sie bietet auch heute noch eine beeindruckende Aussicht. Nördlich der Ringburg zeugt eine Grabstätte davon, dass Fyrkat von Frauen, Männern und Kindern bewohnt wurde und dass sie erbaut wurde, um die Macht des Königs zu festigen. Vor der Burg kann man heute eine Rekonstruktion eines der größten Langhäuser besichtigen. Der Bau ist 28.5 Meter lang und aus Eichenholz.

Nonnebakken

Nonnebakken wurde rund um 980 erbaut und liegt heute unter der modernen Stadt Odense auf der Insel Fyn verborgen. Es ist eines der größten und wichtigsten historischen Bauwerke der Region. Nonnebakken (deutsch: 'Nonnenhügel') ist nach einem Nonnenkloster benannt, das einst im 12. Jahrhundert auf diesem Hügel lag.

Borgring

Borgring (deutsch: ‘Burgring’) lag strategisch günstig an der Bucht von Køge auf Seeland. Von hier aus konnte der Verkehr durch Ostjütland kontrolliert und beobachtet werden. Mit einem inneren Durchmesser von 121.5 Metern und einem 10.5 Meter breiten Wall ähneln die Maße dieser Ringburg denen der Ringburg Fyrkat. Borgring birgt zahlreiche Geheimnisse - jedes Jahr im Sommer finden sich hier Archäologen ein, um ihnen auf die Spur zu kommen.

Trelleborg

Die Ringburg Trelleborg in der Nähe von Slagelse in Westseeland liegt im landschaftlich reizvollen Tal Tude Ådal. Die Entstehung der Burg konnte durch Holzalterbestimmung auf die Zeit rund um 980 datiert werden. Die Überreste der Burg sind auch heute noch gut sichtbar. Bei einem Besuch des rekonstruierten Dorfs Slagløse kann man zudem in die Zeit der Wikinger eintauchen. (BSZ)