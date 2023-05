Auf ein Häppchen

Vom Rheintal aus, zwischen Emmendingen und Freiburg, erstrecken sich das Elz- und das Simonswäldertal in den Schwarzwald hinein. Das eine lieblich, mit Rebhängen und Obstbäumen versehen, das andere markant, mit tiefer Talschlucht und imposanten Wasserfällen. Gemeinsam bilden sie die Tourismusregion ZweiTälerLand, die von Wanderern hoch geschätzt wird und als „Qualitätsregion Wanderbares Deutschland“ vom Deutschen Wanderverband ausgezeichnet ist.



Allein in der Gemeinde Biederbach kreuzen vier Fernwanderwege. Weil Wandern unmittelbar mit Genuss verbunden ist, gibt es hier eine originelle „Tapas-Tour“. Kleine, im Schwarzwaldstil interpretierte Häppchen (ver-)führen durch die malerischen Weiler, Zinken und Dörfer der weitläufigen Gemeinde. Verschiedene Streckenverläufe werden von der Tourist-Information für Genuss-Wanderer individuell geplant. Karten und Infomaterial gibt es dazu. Eine Tour etwa, bei der in zwei verschiedenen Gasthäusern saisonale Schwarzwälder Spezialitäten im Kleinformat angeboten werden, ist zwischen fünf und acht Kilometern lang und kann als Halbtageswanderung bewältigt werden (Kostenpunkt: 55 Euro). Dreimal Tapas werden auf 11 bis 14 Kilometer verteilt und verlangen nach einem ganzen Wandertag. Wer früh starten möchte, kann einmal Tapas auch durch ein zünftiges Schwarzwälder Frühstück ersetzen. Das reduziert den Preis von 79 auf 69 Euro. Geplant werden die Touren ab zwei Personen, sie können von mittwochs bis sonntags gewandert werden. Das „Tapas-Tour“-Paket gibt es auch als Erlebnisgutschein zum Verschenken. (BSZ)