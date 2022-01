Auf zum Wandermarathon im Frankenwald

Die Vorbereitungen für den diesjährigen Frankenwald Wandermarathon laufen bereits auf Hochtouren. Dabei feiert das kultige Wanderevent 2022 ein Jubiläum, denn es ist der 10. Frankenwald Wandermarathon. Gastgeber am 28. Mai ist die Gemeinde Geroldsgrün im Landkreis Hof. Start und Ziel befinden sich am Sportheim in Silberstein.

Im Rahmen des Jubiläums hat sich der Veranstalter, der Frankenwald Tourismus, etwas besonderes einfallen lassen. Wer nachweislich bei jedem Frankenwald Wandermarathon seit 2012 am Start war, erhält eine kleine Überraschung. Allerdings sollten Frau/Mann schnell sein und sich möglichst bis zum 1. Februar beim Veranstalter melden.

Auch in diesem Jahr ist die Strecke wieder gut 42 Kilometer lang, eben die Marathondistanz, und es müssen rund 1000 Höhenmeter bezwungen werden. Während der erste Teil der Strecke eher mit vielen Aussichten und weniger Steigungen geplant ist, kommen im zweiten Teil zahlreiche Waldpassagen mit etlichen Höhenmetern auf die Wanderer zu. Natürlich gibt es auf dem Weg wieder jede Menge Stationen und Action.

Dieses Mal gibt es zwei Verlaufstage für die limitierten 500 Startplätze:

Am 2. Februar 2022 um 2:00 Uhr heißt es Wecker stellen, wenn die die ersten 250 Tickets in den Verkauf gehen.

Am 22. Februar 2022 um 22:00 Uhr gibt es eine zweite Möglichkeit, um an eines der weiteren 250 Tickets zu kommen.

Ab dem 23. Februar ist dann auch wieder eine Nachrückerliste geöffnet. Erfahrungsgemäß stornieren im Laufe der Zeit rund zehn Prozent ihre Teilnahme, sodass auch hier noch einmal die Chance auf einen der rund 50 Nachrückerplätze besteht.

Die Tickets sind ausschließlich online unter www.xing-events.com/frankenwaldwandermarathon2022 erhältlich.

Alle weiteren Informationen sowie aktuelle Meldungen zum Wandermarathon sind unter www.frankenwald-wandermarathon.de zu finden. (Friedrich H. Hettler)