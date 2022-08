Auf zur Almkäseolympiade

Bei der 28. Internationalen Almkäseolympiade am 24. September treten über 100 Senner aus Deutschland, Österreich, Italien, Liechtenstein und der Schweiz in den Käse-Wettstreit und präsentieren ihre Erzeugnisse vor der olympischen Käse-Jury in Galtür. Den Geschmacks-Siegern winken die begehrten Sennerharfen in Gold, Silber und Bronze.

Die Internationale Almkäseolympiade findet seit 1995 jährlich in Galtür statt und hat sich inzwischen bei den Sennern fest im Terminkalender etabliert. Das Ziel der Gründerväter: Den Sennern im Alpenraum eine lukrative Möglichkeit zu bieten, ihren Käse einem breiten Publikum zu präsentieren und damit neue Absatzmärkte zu schaffen, ist heute so aktuell wie damals. Die hohen Absatzzahlen regionaler Produkte und mittlerweile 27 erfolgreiche und gut besuchte Almkäseolympiaden beweisen, dass das Thema Regionalität nach wie vor Trend ist.

Worauf die strenge Fachjury mit “Käse-Experten” aus Industrie, Handel und Ausbildung achtet? Äußeres, Inneres, Geschmack und Konsistenz der Käse müssen perfekt harmonieren. Dazu sind im Wettbewerb nur auf einer eingetragenen, bewirtschafteten Alm hergestellte Rohmilch-Käselaibe aus frischer Alpenmilch zugelassen. Wer auf den Tagessieg hofft, sollte zusätzlich den Geschmacksnerv einer blind verkostenden Kinderjury treffen. Erst dann gibt es zur goldenen Sennerharfe den begehrten Dreikäsehoch-Preis.

Genuss-Tipp: Man braucht kein Jurymitglied sein, um am Veranstaltungstag Kostproben zu ergattern – alle gezeigten Käseschmankerln können vor Ort von 11 bis 18 Uhr auch vom Publikum verkostet und erworben werden. Alle Infos: www.galtuer.com. (BSZ)