Die World Ski Awards sind die einzige weltweite Initiative, die herausragende Leistungen in der Skitourismusbranche auszeichnet und sich zum Ziel gesetzt hat, die derzeitigen Standards zu verbessern. Seit der Gründung 2013 werden von der Schwesterorganisation der World Travel Awards jährlich die besten Unternehmen und Regionen der Wintersport-Branche auf nationaler und internationaler Ebene prämiert. Die zahlreichen Kategorien reichen dabei von Infrastrukturanbietern als „World´s Best Ski Resort Company“ bis hin zu Beherbergungsbetrieben als „World´s Best Ski Hotel“.

Die Gewinner werden von einer Fachjury, bestehend aus hochrangigen Vertretern der Wintersportbranche, Reiseveranstaltern, Agenturen und Pressevertretern und von der Öffentlichkeit (Skitourismuskonsumenten) abgegeben. Nach Bekanntgabe der Nominierten am 19. Juni dieses Jahres konnte vom 24. Juni bis 11. Oktober 2024 online für die Favoriten auf der Website der World Ski Awards gestimmt werden.

Austria´s Best Ski Resort

Die Gewinner in diesem Jahr wurden auf der Homepage der „World Ski Awards“ präsentiert. Trotz hochkarätiger Mitbewerber konnte Kitzbühel neben der Auszeichnung als „World's Best Ski Resort 2024 – Top 3“ den begehrten Titel „Austria’s Best Ski Resort“ erneut für sich gewinnen, zum zwölften Mal in Folge.

Viktoria Veider-Walser, Geschäftsführerin von Kitzbühel Tourismus, freut sich besonders darüber, dass Kitzbühel bereits zum zwölften Mal als bestes Skigebiet Österreichs ausgezeichnet wurde: „Ich darf der Bergbahn AG Kitzbühel und allen Leistungsträgern herzlich danken, dass sie ihre außergewöhnlichen Leistungen ein ums andere Jahr wieder beweisen und wir somit ein hochwertiges Angebot für unsere Gäste bereitstellen können.“

Weitere Auszeichnungen in Kitzbühel

Die jüngsten Auszeichnungen für Spitzenleistungen im Skitourismus haben Kitzbühel und seine erstklassigen Einrichtungen erneut ins Rampenlicht gerückt. Unter den Gewinnern befinden sich die Bergbahn AG Kitzbühel, die bereits zum wiederholten Mal den Titel "World´s Best Ski Resort Company" erhielt, sowie das A-ROSA Resort Kitzbühel 5*, das erneut als "Austria’s Best Ski Hotel" ausgezeichnet wurde. Auch die Hahnenkamm Lodge darf sich als "Austria’s Best Ski Chalet" feiern, während das Rasmushof Hotel Kitzbühel den Award als "Austria´s Best Ski Boutiquehotel 2024" entgegennahm. (BSZ)