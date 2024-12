Auszeit im Schnee

Markante Gipfel, ein plätschernder Fluss und die Landschaft in eine prachtvolle Schneedecke gehüllt: So vielfältig wie die Natur im Tiroler Lechtal sind auch die Wintersportmöglichkeiten während der kalten Jahreszeit.

Ausgedehnte Panoramarouten und Waldpisten erstrecken sich in Form eines 190 Kilometer langen Loipennetzes durchs Tiroler Lechtal. Dabei prägen Ruhe und unberührte Landschaften die österreichische Naturparkregion, während es auf Langlaufski vorbei an beschaulichen Dörfern und dem namensgebenden Wildfluss geht – die markanten Gipfel der Lechtaler Alpen stets vor Augen. Die leichten bis mittelschweren Strecken eignen sich sowohl für den klassischen Stil als auch für Skater. Highlight und Muss für jeden Langläufer ist die Lechtal-Loipe mit knapp 40 Kilometern, auf der man zwischen Steeg und Forchach auf ganzer Länge durch die Region gleitet. Die entsprechende Ausrüstung ist in nahezu jeder Ortschaft erhältlich.

Für Winter- und Schneeschuhwanderer laden zahlreiche Routen im Tiroler Lechtal ein, der umliegenden Bergwelt und dem Lech ganz nah zu sein. Ausgedehnte, präparierte Panoramawege führen zu ursprünglichen Kraftplätzen oder gemütlichen Almen zum Einkehren und Wohlfühlen. So bieten etwa neun Winterzauberhütten wie das Kasermandl oder die Gibler Alm Tiroler Spezialitäten in ihren warmen Stuben. Wer sich nach besonders viel Ruhe und Zeit zum Durchatmen sehnt, sollte den vier beschaulichen Auszeitdörfern Hinterhornbach, Gramais, Pfafflar und Kaisers einen Besuch abstatten. Fernab von jeglicher Zivilisation führen von den Kleinstgemeinden viele Wanderwege und Skitouren direkt ins Herz der Lechtaler und Allgäuer Alpen. Ab Gramais sind sogar geführte Husky-Touren mit Ski- und Bergführer Hubertus Lindner buchbar.

Wer mit seinen Kids auf der Suche nach mehr Action ist, profitiert im Lechtal von der Nähe zu Ski Arlberg, Österreichs größtes zusammenhängendes Skigebiet. Nur wenige Autominuten entfernt locken dort endlose Pistenkilometer und zahlreiche Einkehrmöglichkeiten. In bestimmten Wochen gibt’s bei der Aktion Kinderschnee für nicht-schulpflichtige Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren einen kostenlosen Drei-Täler-Skipass für sechs Tage sowie einen Gratis-Skikurs für vier Tage. Voraussetzung dafür sind mindestens sieben Übernachtungen in einer von vielen Unterkünften im Tiroler Lechtal. Besonders praktisch: Mit dem gültigen Skipass geht’s per Bus von dort ganz umsonst direkt ins Wintersportparadies. (BSZ)