Bayerischer Tourismusverband gegründet

Die Tourismusverbände Allgäu/Bayerisch-Schwaben, Franken, Ostbayern, der Tourismus Oberbayern München und der Bayerische Heilbäderverband haben in München den Bayerischen Tourismusverband gegründet. Ziel ist dabei eine bessere Koordination und Bündelung tourismuspolitischer Themen auf Landesebene.

„Nahezu alle deutschen Bundesländer haben einen Landestourismusverband, nur Bayern – das Tourismusland Nummer eins in Deutschland – nicht. Mit unserem Zusammenschluss im neuen Bayerischen Tourismusverband wollen wir diese Lücke schließen und künftig mit einer geeinten Stimme als Sprachrohr gegenüber der Politik auftreten“, so der neu gewählte Verbandspräsident Klaus Stöttner, der zugleich Präsident des Tourismus Oberbayern München ist. „Der Bayerische Tourismusverband soll gezielt die touristischen Interessen der öffentlichen Hand vertreten. Hier stehen wir in den kommenden Jahren vor großen Herausforderungen, welche wir gemeinsam angehen möchten. Die Zusammenarbeit zwischen den regionalen Tourismusverbänden und dem Bayerischen Heilbäderverband ist dabei wichtig und richtig“, ergänzt Landrat Peter Berek, Präsident des Bayerischen Heilbäderverbandes und Vizepräsident des neuen Bayerischen Tourismusverbandes.



Bereits 2022 wurde mit dem Kuratorium für den Bayerischen Tourismus ein informelles Strategiegremium zur Abstimmung gemeinsamer tourismuspolitischer Positionen der Tourismusverbände Allgäu/Bayerisch-Schwaben, Franken, Ostbayern und Oberbayern München gegründet. Diese erfolgreiche Zusammenarbeit soll nun vertieft fortgeführt und institutionalisiert werden. “Die touristischen Herausforderungen, wie die Frage nach der Zukunft des Wintertourismus, beschäftigen uns nicht nur im Allgäu, sondern im gesamten Freistaat. Daher freut es mich, dass wir mit dem Bayerischen Tourismusverband ein Organ haben, das unsere Themen für ganz Bayern bündelt und politisch vertritt”, erläutert Landrätin Maria Rita Zinnecker, Vorsitzende des Tourismusverbands Allgäu/Bayerisch-Schwaben. Landrat Thomas Bold, Vorsitzender des Tourismusverbands Franken stellt fest: “Der Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, der sich auf die Lebensqualität aller auswirkt. Damit das so bleibt, ist es wichtig, dass wir aktuelle Fragestellungen im Tourismus aktiv in der Politik vertreten.”

Der Verband, deren Mitglieder zu den Hauptgesellschaftern der Bayern Tourismus Marketing GmbH gehören, unterstützt weiterhin die Marketingarbeit der Landestourismusorganisation. Auch die wertvolle Arbeit der regionalen Tourismusverbände vor Ort in Bereichen wie Marketing, Lebensraummanagement und Digitalisierung bleibt weiterhin bestehen. Landrat Thomas Ebeling, Präsident des Tourismusverbands Ostbayern erklärt hierzu: “Der neue Bayerische Tourismusverband mit dem Fokus auf der gemeinsamen politischen Interessensvertretung schließt eine wichtige Lücke und hilft uns, den Tourismus in Bayern weiter zukunftsfähig aufzustellen.”



Der seit jeher konstruktive Austausch zwischen den regionalen Tourismusverbänden und der Bayern Tourismus Marketing GmbH sowie weiteren im bayerischen Tourismus aktiven Verbänden und Organisationen soll durch die Tätigkeit des Verbands noch weiter gestärkt werden. (BSZ)