Bayerns Mitte auf 15 neuen Rundtouren erkunden

Entspannt radeln, die Naturvielfalt zwischen sonnigen Wacholderheiden, Felstürmen und lichten Wäldern auf verschiedenen Touren erleben und abends immer wieder in derselben gemütlichen Unterkunft ankommen – so ist es vielen Genussradlern am liebsten. Für sie hat der Naturpark Altmühltal, die abwechslungsreiche Radregion in der Mitte Bayerns, jetzt 15 neue Rundtouren konzipiert, die in der druckfrisch erhältlichen Karte „Radtouren – Tourenvielfalt und Altmühltal-Radweg erfahren“ verzeichnet sind.

Dank Bahnhöfen direkt am Weg oder in der Nähe sind alle Tourvorschläge bequem erreichbar. Sie führen unter anderem in die Flussgeschichte des Altmühl- und Urdonautals, zu beeindruckenden Sehenswürdigkeiten aus Gotik, Renaissance und Barock oder zu verschiedenen regionalen Brauereien. Mit Längen zwischen 53 und 164 Kilometern sind einige der Touren besonders für E-Biker empfehlenswert. Die längste ist ein Tipp für Rennradler, denn auch auf die sportliche Art lässt sich die Urlaubslandschaft gut erkunden.

Ein weiterer Tourentipp wurde speziell für Gravelbiker entwickelt. Natürlich darf auch der Radel-Klassiker der Region – der bekannte Altmühltal-Radweg – in der Karte nicht fehlen. Abschnitte dieser Paradestrecke erfahren Radler auch auf einigen der 15 Rundtouren. Außerdem enthält die Karte Infos zu weiteren Fernradwegen, die durch das Gebiet führen, sowie zum Service rund ums Radeln. So sind etwa die öffentlich zugänglichen Radservicestationen, an denen man kleine Reparaturen selbst ausführen kann, eingezeichnet. Die neue Radkarte ist beim Naturpark Altmühltal kostenlos bestellbar und steht auf dessen Website außerdem zum Download zur Verfügung (www.naturpark-altmuehltal.de/infomaterial). (BSZ)