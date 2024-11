Besinnliche Genussmomente

Süßer die Flocken nie fallen: In der Vorweihnachtszeit, wenn die Tage immer kürzer werden, der erste Schnee die Tiroler Bergwelt in ein weißes Kleid hüllt und der Duft von heißen Maroni und Punsch in der Luft liegt, verwandelt sich Kitzbühel in einen bezaubernden Wintertraum. Als besonderes Highlight in der besinnlichen Zeit versüßt der Kitzbüheler Advent auch in diesem Jahr das Warten aufs Christkind. Vor der malerischen Kulisse der bunt geschmückten, historischen Häuserfassaden weckt der Adventmarkt in der Hinterstadt sowie im Stadtpark Kindheitserinnerungen und lockt ab dem 20. November 2024 immer mittwochs bis sonntags Besucher aus Nah und Fern. Die Gäste erwartet ein buntes Programm aus traditioneller Handwerkskunst, köstlichen Schmankerln und besinnlichen Klängen – so wird die Magie von Weihnachten hautnah erlebbar.

Kulinarik, Kultur und Musik



Der Kitzbüheler Advent blickt auf eine lange Tradition zurück und gehört seit jeher zu den Höhepunkten im Veranstaltungskalender der 750 Jahre alten Stadt. In diesem Jahr begeistert er einmal mehr mit stimmungsvollem Ambiente und einem breitgefächerten Programm, das Jung und Alt gleichermaßen anspricht. Zu den Highlights zählen, neben den Feierlichkeiten rund um die Eröffnung am 20. November, der Nikolausumzug im Stadtpark am 6. Dezember, sowie – direkt im Anschluss – der traditionelle Krampuslauf in der Vorderstadt.

Kulinarisch laden täglich festlich geschmückte Stände zum Schlemmen und Genießen ein - von regionalen Tiroler Spezialitäten wie Maroni über internationale Leckereien bis hin zu süßen Crêpes und Krapfen ist für jeden Geschmack garantiert etwas dabei. An den vielen Glühweinständen bekommen die Gäste sowohl heiße Klassiker als auch außergewöhnliche Kreationen wie Glüh Uhudler serviert.

Auch die lokale Handwerkskunst kommt auf dem Kitzbüheler Adventmarkt nicht zu kurz und punktet mit einem abwechslungsreichen Mix aus Tradition und Moderne. Einheimische KünstlerInnen und KunsthandwerkerInnen präsentieren liebevoll gefertigte Stücke, die sich perfekt als Weihnachtsgeschenke eignen. Darunter finden sich handgefertigter Christbaumschmuck, kuschelig-warme Woll- und Filzprodukte und eindrucksvolle Holzschnitzereien – allesamt Unikate, die mit viel Know-how und Liebe zum Detail hergestellt werden.

Musikalisch untermalt wird der Kitzbüheler Advent von festlicher Live-Musik, sowohl in der Altstadt als auch im Stadtpark. Lokale Musikgruppen sowie traditionelle Bläserensembles und Chöre sorgen für weihnachtliche Stimmung. Ein besonderer Höhepunkt ist das Konzert der Wiltener Sängerknaben am 7. Dezember, die das Publikum mit besinnlichen Klängen in ihren Bann ziehen.

Nicht zuletzt lässt auch das Kinderprogramm auf dem Adventmarkt keine Wünsche offen. Die kleinen und kleinsten Gäste erwartet an den Veranstaltungstagen ein historisches Karussell und das magische Christkindlpostamt, in dem sie ihre Wunschzettel schreiben und abschicken können.

Reith, Aurach, Jochberg: Noch mehr weihnachtliche Magie rund um Kitzbühel



In der malerischen Umgebung von Kitzbühel gibt es zur Weihnachtszeit noch einiges mehr zu entdecken: Besonders reizvoll sind die Adventmärkte in Reith, Aurach und Jochberg – echte Geheimtipps für alle, die Tradition und authentische Kultur schätzen. Die Veranstaltungen sind weit über die Grenzen des Kitzbüheler Lands bekannt für ihre musikalischen Darbietungen, handwerklichen Kunstarbeiten und köstlichen regionalen Spezialitäten.

Ab auf die Bretter: Pistengaudi in der Vorweihnachtszeit



Abseits der besinnlichen Veranstaltungshighlights erwartet BesucherInnen in der Kitzbüheler Bergwelt zur Vorweihnachtszeit ein breites Spektrum an sportlichen Aktivitäten. Das Skigebiet Kitzbühel bietet beeindruckende 233 Kilometer an optimal präparierten Pisten und moderne Liftanlagen. Daneben locken malerische Winter- und Schneeschuhwanderungen sowie über 70 Kilometer an Langlaufloipen, die den Gästen kostenlos zur Verfügung stehen. Nachtschwärmer genießen die beleuchtete Sportloipe am Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith. Noch mehr winterliche Erlebnisse versprechen schließlich der Eislaufplatz und die einzige Curling-Halle Österreichs im Sportpark Kitzbühel. (BSZ)