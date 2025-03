Bühne frei für Sonnenskilauf

Dank dem Sonnenreichtum auf der Alpensüdseite und der Höhenlage der Osttiroler Skigebiete (www.osttirol.com) tummeln sich Wintersportler in diesem Jahr bis einschließlich 21. April 2025 auf top-präparierten Pisten. Noch dazu punktet das „Bergtirol“ mit familiärem Charme abseits der Massen – ohne lange Warteschlangen an den Liften und Gedränge auf den Abfahrten. Im Skigebiet Zettersfeld in Lienz grooven Urlauber zu House, Funk und Pop nur wenige Schwünge entfernt von butterweichen Firnhängen. Freunde des alpinen Skisports schätzen die schneesicheren, großflächigen Pisten und sonnigen Hänge südlich des Alpenhauptkamms. Die Atmosphäre in Osttirols hochmodernen Skigebieten ist entspannt und natürlich, obwohl diese kaum unterschiedlicher sein könnten. Das Großglockner Resort Kals-Matrei gilt mit 17 hochmodernen Liftanlagen und 270 Hektar Pistenfläche als größtes Skigebiet der Urlaubsregion. Im Skizentrum St. Jakob im Defereggental führt Osttirols höchste Seilbahnanlage Wintersportler in Nullkommanichts auf 2683 Meter Seehöhe. Die hochalpinen Pisten ermöglichen eine weitläufige Aussicht auf die umliegenden Dreitausender. Familien und Genussfahrer zieht es vor allem ins Lienzer Skigebiet Zettersfeld mit zahlreichen Neuerungen in der Saison 2025. Im Herzen der Dolomiten, nahe der Grenze zu Südtirol und auf Höhenlagen zwischen 1000 und 2400 Metern befindet sich das Skizentrum Sillian Hochpustertal. Dort treffen Wintersportler auf einen gelungenen Mix aus österreichischer Pistenqualität und italienischer Leichtigkeit. Klein aber fein und für die ersten Schwünge bestens geeignet ist das Gebiet Golzentipp in Obertilliach, mit 1450 Metern Seehöhe als höchstgelegener Ort im Osttiroler Lesachtal. Allen gemein ist die Vielfalt an Skihütten: Von urig-einfach bis lässig-modern bewirten die Gastgeber hungrige Bretterfans in gemütlichen Stuben oder auf großen Sonnenterrassen mit regionalen Köstlichkeiten. Familienfreundlich sind in Osttirol auch die Preise: So kostet das Package Sonnenskitage Osttirol inklusive drei Übernachtungen und Zwei-Tages-Skipass ab 240 Euro/Person. Mini-Skihasen bis sechs Jahre fahren in Begleitung der Eltern kostenlos, der Kindertarif gilt bis zum 18. Lebensjahr. Seit Beginn der Wintersaison 2024/25 präsentieren die Lienzer Bergbahnen zahlreiche Neuerungen und Highlights, darunter die generalsanierte Gondelbahn, eine erweiterte Beschneiungsanlage und die Veranstaltungsreihe Summit Sessions. Mit der neuen Bühne an der Talstation Steiner Mandl bringen die Osttiroler Konzerte und DJ-Sets direkt auf die Piste. Zusätzlich bereichern Hütten wie „Pepos am Berg“ und „Meckis Dolomiten-Panoramastubn“ das Angebot mit Live-Musik, Après-Ski-Partys und Tanzveranstaltungen. Bei Familien steht das Zettersfeld gerade wegen seiner Zertifizierung als Familienskigebiet und dem Pistengütesiegel, einer erweiterten Fun & Race Area sowie der Kids Area hoch im Kurs. Junge Freestyler profitieren vom neuen Funpark, während eine Riesentorlaufstrecke zusätzlichen Spaß bietet. Tipp: Skibus und öffentliche Verkehrsmittel sind für Inhaber der Gästekarte in ganz Osttirol kostenlos. (BSZ)