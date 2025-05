Canyoning, Rafting, Climbing und Biken

Ob zu Wasser, zu Lande oder in der Luft: Die AREA 47 im Tiroler Ötztal ist die Heimat für alle Action-Liebhaber. Canyoning, Rafting, Wakeboarding, Climbing, Biken oder einfach purer Wasser-Spaß in der Water AREA – das Angebot geht in die Vollen. Neu in diesem Jahr ist die Mega-Swing-Variante „Rope Cut“ mit einem einschneidenden Extra-Kick. Die AREA 47 ist perfekt für neugierige Einsteiger in verschiedensten Sportarten und bietet mit seinen „Girls only Camps“ entspannte Möglichkeiten für Frauen, auf dem Wakeboard oder Mountainbike durchzustarten. Ein weiterer Pluspunkt: Auch in den heißen Sommermonaten bietet die AREA 47 garantierte Abkühlung.

„Rope Cut“, das ist Mega Swing mit verlängertem Nervenkitzel. Bei dieser neuen Sommer-Attraktion stürzt man nicht einfach so ins Nichts. In diesem Fall geht es zunächst via Hängebrücke zur Plattform in 27 Metern Höhe: Dort werden die Mutigen dann an einem zusätzlichen Seil, über den Abgrund lehnend, festgemacht. Ein Mitarbeiter oder ein Freund schnitzt daraufhin ganz gemächlich am Seil, Schnitt für Schnitt, bis es plötzlich reißt und der Fall in die Tiefe folgt. Aber natürlich trotzdem immer bestens gesichert. Wahrlich ein Mega Swing mit Extra-Kick.

Ganz unter sich können sich Frauen in der AREA 47 an coole Sportarten wie Wakeboarding und Mountainbiken heranwagen. Dafür gibt es die Girls Camps – jeweils vier Tage am See oder auf dem Trail mit individuellem Coaching, Tipps und Videoanalysen.

Beim Girls Wakeboard Camp stehen drei jeweils zweistündige Wakeboard-Sessions sowie zweimal eigenständiges Üben am Cable auf dem Programm – inklusive Leih-Ausrüstung und drei Übernachtungen, Frühstück sowie Abendessen (ab 550 Euro).

Beim Girls Bike Camp profitieren die Teilnehmerinnen von der Kompetenz der AREA 47 Bike Academy: Mit persönlichem Coaching und in Begleitung von Bike-Profis kann man seine Fähigkeiten in vier Tagen spürbar verbessern. Das Bike-Programm umfasst Fahrtechnik-Training im Indoor Bike Park und den Besuch der Bikeparks Hochzeiger und Serfaus Fiss Ladis sowie der Bike Republic Sölden. Ebenfalls inklusive sind Top-Equipment und drei Übernachtungen mit Frühstück und Abendessen (ab 690 Euro).

Die AREA 47 ist der spektakulärste Outdoor-Freizeitpark Europas: Auf 9,5 Hektar können sich Adrenalinjunkies ausleben und Action in verschiedenster Form erleben. Die Anreise aus Deutschland geht zügig: So braucht man aus München knapp zwei Stunden. Im Vergleich: Wer zum Beispiel an den Gardasee in Italien fahren möchte, muss schon ohne einen berüchtigten Stau am Brenner viereinhalb Stunden einplanen. Ein weiterer Vorteil der AREA 47: Mitten im Naturschutzgebiet bietet sie dank ihrer Lage in den Tiroler Bergen angenehmere Temperaturen und mit ihren Wasser-Action-Angeboten auch intensive Abkühlung. Wem es also im Süden zu heiß sein sollte, ist hier genau richtig. Die Anreise geht bequem via Bahn bis zum Bahnhof Ötztal.

Um die AREA 47 ausgiebig auszutesten, lohnen sich vor allem die verschiedenen Angebots-Packages. Das „Long Weekend getaway“ (drei Übernachtungen, ab 384 Euro) deckt die ganze Action-Vielfalt ab: täglicher Eintritt in die Water AREA, Rafting in der Imster Schlucht, Canyoning College und Mega Swing. Alternativ steht das Package „Summer Kickstart“ zur Auswahl: Das sind vier Stunden Canyoning College, Flying Fox, Mega Swing und drei Stunden Rafting in der Imster Schlucht (drei Übernachten, ab 420 Euro).

Wer mit seinen Kids in die AREA 47 reist, findet auch für den Nachwuchs genug Entertainment. So gibt es unter anderem Kinder-Rafting (ab 6 Jahren) oder Kinder-Canyoning (ab 10 Jahren), wobei die Kids echte Abenteuer erleben können. In der Water AREA geht es los ab vier Jahren mit der Kids Rutsche, der Splash Track ist ab sechs Jahren erlaubt und die Wave Rutsche ab acht Jahren. Das spektakuläre Blobbing ist mit Einverständniserklärung ab 12 Jahren möglich. Das Gleiche gilt auch für den Hochseilgarten, Flying Fox und Mega-Swing. Bei den Kids Bike Session im Indoor Bikepark gibt es von den Profis Tipps und Tricks, um das sichere Biken auf den Trails zu lernen. (BSZ)