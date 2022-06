Der Allosaurier Big Joe

Das besterhaltene Allosaurus-Skelett der Welt hat eine neue Heimat im Knuthenborg Safaripark: In der savannenartigen Parkanlage auf der dänischen Insel Lolland wird der Sensationsfund aus der Jura-Zeit Star einer neuen Dinosaurier-Dauerausstellung.



Die rund 900 Tiere afrikanischen Ursprungs in Nordeuropas größtem Safaripark bekommen furchteinflößende Gesellschaft: Ein neun Meter langer und zu Lebzeiten 1,5 Tonnen schwerer Allosaurus ist Star einer neuen Dauerausstellung von Dinosauriern im Knuthenborg Safaripark. Der Raubdinosaurier mit dem Spitznamen „Big Joe“ lebte vor rund 155 Millionen Jahren. Besonders beeindruckend: Das Knochengerüst des Allosaurus ist zu 95 Prozent erhalten.



Die neue Dinosaurier-Ausstellung von Knuthenborg erzählt die Evolutionsgeschichte großer Tiere bis zu den Gattungen, die heute durch die Savanne des 600 Hektar großen Safariparks streifen. „Big Joe“, der unangefochtene Star der Ausstellung, wurde 2015 im US-amerikanischen Wyoming gefunden. Der ältere Vetter des bekannteren T. Rex ließ seiner Gattung über zehn Millionen Jahre immer nur geringe Überlebensmöglichkeiten, zu tödlich war seine Jagd selbst auf Artgenossen. Mit „Big Joe“ kommen zehn weitere beeindruckende Tierskelette aus der Permzeit in die neue „Naturhistorische Sammlung Knuthenborg“, unter anderem zwei echte Skelette des rund 300 Millionen Jahre alten Raubtieres Dimetrodon. Zu sehen ist zudem ein täuschend echter Nachbau eines T. Rex.



Der Knuthenborg Safaripark ist rund 30 Minuten vom dänischen Fähranleger der Linie Puttgarden-Rødby entfernt. Die Schiffe der Reederei Scandlines legen alle 30 Minuten zur 45minütigen Überfahrt ab. Die Reederei bietet ein Tagesticket mit einem Nachlass von 20 Prozent auf den Eintrittspreis des Safariparks an. (BSZ)