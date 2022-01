Der Mix macht’s

Das 170 Hektar große Gut Ising liegt malerisch am Chiemsee mit Blick auf das Alpenpanorama und damit an einem der schönsten Flecken Bayerns. Für den Gast ist das Gut der richtige Ort zum Kraftschöpfen, Aktivsein, Ausspannen und Genießen. In vierter Generation führt die Familie Magalow das traditionsreiche, weitläufige Gut und Gestüt am Nordostufer des Chiemsees mit einem Bekanntheitsgrad weit über die Grenzen Bayerns hinaus. Mit einer Tradition von historischer Dimension, die auf das altrömische Staatsgut Usinga zurückgeht, ist Gut Ising Visitenkarte bayerischer Gastlichkeit auf höchsten Niveau. Mit seinem Gebäudeensemble im stilvollen Ambiente und seinem Angebot an Freizeitmöglichkeiten erfüllt das im Familienbesitz befindliche Gut höchste Ansprüche.

Ob man alleine, als Paar, in der Familie mit Hund oder als Gruppe reist: Einmal angekommen, findet auf Gut Ising jeder für seine Bedürfnisse und Interessen ein geeignetes Angebot, sei es an der frischen Luft, am See, im Wald oder in den Bergen. Der vielfältige Mix macht’s – ob Segeln, Golfen, Tennisspielen, Reiten, eine Radtour unternehmen oder einfach nur Baden und mit dem Stand-up-Paddel am See sein. Ein anderer bevorzugt lange Spaziergänge, ein Verwöhnprogramm im Spa oder sucht sich mit einer „Hängematte to go“ seinen Lieblingsort auf dem Gelände und lässt die Seele baumeln.

Römische Wurzeln

Auf Gut Ising (www.gut-ising.de) begibt sich ein Gast zudem auf Entdeckungsreise, auf Zeitreise. Die Mauern atmen Geschichte, reicht der Ursprung doch, wie bereits kurz erwähnt, zurück bis auf das altrömische Staatsgut Villa Usinga. Überall begegnet man feinen Details, teils mit musealem Charakter, die sich im stilvollen Ambiente, einem Mix aus modernen Elementen und romantischen, antiken Biedermeier- oder Bauernmöbeln, einfügen. Von den Außenfresken aus dem 16. Jahrhundert, über mittelalterliche Möbelstücke, bis hin zu historischen Fotos der Postkutschenstation, Jagdgesellschaften und Reiterevents aus dem 19. Jahrhundert.

Ein Highlight für Nostalgiker ist die Kegelbahn im Keller des Guts-hauses, die ebenso wie der Schießstand oder die Retro-Bar im Enzianzimmer die Wirtschaftswunderzeit der 1960er-Jahre aufleben lässt.

Das Dorf im Dorf

Das Gut ist darüber hinaus ein Dorf im Dorf, bestehend aus acht historisch gewachsenen Gebäuden, auf die sich die 105 Hotelzimmer, Suiten und Apartments verteilen. Gäste haben die Wahl zwischen dem Gutshaus, dem Biedermeierhaus, der Alten Schmiede, dem Kavaliershaus, dem Petershaus sowie dem Haus Florian und Haus Salzburg mit wunderschönen Balkonzimmern. Jedes Haus hat dabei seinen eigenen Reiz und verbindet den allgegenwärtigen traditionellen Charme mit moderner Ausstattung. Im achten Haus befindet sich auf 2500 Quadratmetern der Gut Ising Spa & Wellness-Bereich mit Innen- und ganzjährig beheiztem Außenpool, zwei separaten privaten Spa-Lofts mit privatem Whirlpool, Dampfduschen, Sauna und einer Loggia mit Kamin sowie acht zeitlos schönen Behandlungsräumen.

Neben den Gutshäusern nimmt das hochmoderne Gestüt eine tragende Rolle auf dem weitläufigen Gelände ein. Es bietet Boxen für über 100 Pferde, drei Reithallen sowie eine Vielzahl an Außen- und Turnierplätzen. Die Reitschule fördert Freizeit- und Turnierreiter jeder Altersklasse in Dressur, Springen und Gelände gleichermaßen. So ist der Urlaub samt Reittraining am Chiemsee problemlos auch mit eigenem Pferd möglich.

Nur wenige Schritte vom Hotelzimmer entfernt, geht es zum 9-Loch-Golfplatz und der Driving Range mit Blick auf die Alpen. Ferner gibt es Hallen- sowie Außenplätze für Tennis, und mit dem Chiemsee quasi vor der Haustür ist jeglicher Wassersport vom hoteleigenen Steg aus möglich. Bei günstigen Bedingungen lässt es sich auch zu wahren Höhenflügen mit einem Heißluftballon vom Gutsgelände aus starten.

Auch kulinarisch gestaltet sich der Aufenthalt mit vier Anlaufstellen durchweg abwechslungsreich. Im traditionellen und urigen Gutshof-Restaurant Zum Goldenen Pflug lässt sich ein gemütliches Pfandlessen vor dem historischen Kachelofen besonders gut genießen. Das authentische Ambiente der einzelnen Gaststuben mit Kreuzgewölben birgt einen ganz besonderen Charme. Hier öffnet jedes Jahr in der Herbst- und Winterzeit das beliebte Fondue-Restaurant. Noch bis 13. März werden hier die Gäste abends mit über zehn verschiedenen Fondue-Variationen verwöhnt, unter anderem mit einem Fleisch- und Fischfondue, einer vegetarischen Version, Käsefondue, asiatischen und orientalischen Fondue, Schokoladenfondue oder einem Fondue für Kinder. Dazu gibt es einbe große Auswahl hausgemachter Saucen.

Das Ristorante Il Cavallo beschert den Besucher*innen italienische Momente mit Blick in die Reithalle oder auf der Sonnenterrasse mit traumhaftem Seeblick. Jeden Dienstag heißt es hier „Scampi per tutti“ – Scampi so viel der Gast essen kann. Und das Kaminzimmer des Il Cavallo ist nur eine von zahlreichen außergewöhnlichen Eventlocations.

Das DERBY bar | grill wiederum ist eine moderne Sports-Bar und Grill-Restaurant mit ausgezeichneten Fleisch- und Fischkreationen sowie Spezialitäten aus dem Wok. Im Winter lebt im DERBY außerdem die Tradition des Käseschmelzens wieder auf. Raclette in gemütlicher Atmosphäre wird hier noch bis 24. Februar jeden Donnerstag serviert. Besonders attraktiv und exklusiv für Veranstaltungen sind zum einen das Seehaus mit eigenem Badehaus und Steg am Chiemsee oder das idyllisch am Waldrand gelegene Forsthaus. Jede Location hat seinen ganz eigenen Reiz und besticht durch sein stilvolles Ambiente.

Wer sich von der Wintermagie auf Gut Ising überzeugen möchte, bis zum 8. April gibt es mit dem Code „GUTISING22“ noch 22 Prozent Nachlass auf die Buchung.

Das weitläufige Vier-Sterne-Superior Refugium Gut Ising ist eine hervorragende Adresse zum Kraftschöpfen, Aktivsein und Ausspannen sowie eine der abwechslungsreichsten Destinationen rund um den Chiemsee und das zu jeder Jahreszeit. (Friedrich H. Hettler)