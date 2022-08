Nach einem schönen, warmen Sommer folgt ein angenehmer Herbst mit strahlend blauem Himmel, warmer Witterung und einer besonders intensiven Blattverfärbung der Bäume – die perfekte Wanderzeit.

Neben dem wohltuenden Heilwasser, der imposanten geschichtsträchtigen Architektur, den abwechslungsreichen Veranstaltungen und den umfangreichen Gesundheitsangeboten zum Thema Resilienz bietet Bad Kissingen auch für Wandernde den richtigen Weg: Für Anspruchsvolle und Ambitionierte ebenso wie für entspannte Spaziergänger*innen mit Kindern.

Im Ort selbst bieten die weitläufigen Park- und Gartenanlagen optimale Bedingungen für ausgiebige Spaziergänge. Mit dem regelmäßigen Angebot „Gesundheitswandern“ lädt Thorn Plöger Besucher*innen ein, auch beim Wandern die Gesundheit in den Mittelpunkt zu stellen. Der ausgebildete Gesundheitswanderführer kombiniert Übungen zur Verbesserung von Kraft, Koordination, Beweglichkeit, Dehn- und Entspannungsfähigkeit und streut nebenbei Informationen zu einem gesunden Lebensstil ein. Die Wanderungen auf der drei bis vier Kilometer langen, ebenerdigen Strecke führen durch den Luitpoldpark mit dem Barfußlabyrinth, dem Kneipp-Becken und der Fitnessstation „Fünf Bad Kissinger“. Außerdem werden bei der Tour die Heilwässer probiert.

In und um Bad Kissingen gibt es auf 125 Kilometern insgesamt 13 Rundwanderwege, die zwischen drei und 27,6 Kilometer lang sind und entweder am Arkadensteg, am Menzel-Steg, am Gradierwerk oder am Wild-Park Klaushof beginnen und auf mehreren Übersichtstafeln vorgestellt werden. Die Wanderwege haben einen hohen Erlebniswert und thematische Bezüge zu Bad Kissingen. Bei jeder Tour lernt man den Ort von einer besonderen Seite kennen. Die kürzeste Route führt entspannt durch den Luitpoldpark, die längste Tour ist die Bad Kissinger Runde. Dieser Rundweg gibt Ein- und Ausblicke auf den Ort und die Umgebung. Auf historische Spurensuche begibt man sich bei der Sisi-Tour. Die Kaiserin machte Ende des 19. Jahrhunderts bei ihren regelmäßigen Kuraufenthalten in Bad Kissingen täglich einen Spaziergang auf den Altenberg. Zu ihren Ehren wurde dort 1907 ein Denkmal errichtet. Nach einem kurzen Aufstieg wird man hier mit einem wunderschönen Ausblick über Bad Kissingen und die bewaldeten Hügel des Umlands belohnt.

Besonders geschätzt bei Familien ist eine Wanderung zu den Wichtelhöhlen. Diese bestehen aus Gesteinen des in Unterfranken häufig anstehenden Buntsandsteins. Sie sind durch Auswaschungen der Fränkischen Saale entstanden. Die eigentlichen „Höhlen“ sind ausgeprägte Spalten und Hohlräume zwischen den abgebrochenen Sandsteinplatten.

Alle Wege sind online abrufbar. Die Touren-Beschreibungen zu den Rundwanderwegen finden sich unter www.badkissingen.de/aktivitaeten/wanderwege

Ausgedehnte Tagestouren für Aktivurlauber*innen bieten die Wanderwege rund um Bad Kissingen in den traumhaften Landschaften des angrenzenden Mittelgebirges Rhön und in das weite Tal der Fränkischen Saale. Hier geht es entlang romantischer Weiler, über weitläufige Wiesen, durch naturbelassene Wälder aber auch durch saftig-grüne Flusstäler. Letztere werden von der UNESCO im Besonderen als Biotop geschützt. Der Premium- und Fernwanderweg „Der Hochrhöner“ bietet Wandernden ein ganz besonderes Highlight: Von Bad Kissingen als Startpunkt des Wanderwegs führt die beliebte Route in das nahe Biosphärenreservat Rhön. Infos unter www.rhoen.info/hochrhoener. (BSZ)