Ein buntes Potpourri

Vom Samstag, 4. September, 10 Uhr, bis zum Sonntag, 5. September, 10 Uhr, findet die Aktion „24 Stunden FRANKENWALD erleben“ (www.frankenwald-tourismus.de/24h-erleben) statt, auf der Urlauber wie Einheimische auf eine Erlebnisreise durch die Urlaubsregion im Norden Bayerns geschickt werden. Und das Schöne dabei ist, sie können sich ihr Wunschprogramm vorab selbst im Internet zusammenstellen und dabei aus einem bunten Potpourri aus sehens- und erlebenswerten Erlebnismöglichkeiten verteilt über den gesamten Frankenwald wählen.

Und schon kann es losgehen am ersten September-Wochenende. Dann erfahren Besucher hautnah, wie spannend, authentisch, naturnah und lecker der Frankenwald ist und unternehmen zum Beispiel eine geführte Sonnenaufgangswanderung, backen www.frankenwald-tourismus.de/24h-erlebenihre eigene Frühstücksbrezel, erkunden den Botanischen Garten in Hof bei der verheißungsvollen Führung „Flotte Frauen und Blümchensex“, statten zotteligen Wuschel-Kühen (den zotteligen Highland Cattles) einen Besuch ab, erfahren beim Kohlenmeiler Thiemitz wie Holzkohle gemacht wird, tauchen bei Lichtenberg ein in mittelalterliches Lagerleben mit kulinarischen Köstlichkeiten, runden den Tag bei einer Fackelwanderung auf den Spuren der Flößer ab, und, und, und…

Interessierte haben insgesamt aus rund 80 Erlebnisstationen die Qual der Wahl. (BSZ)