Ein echter Geheimtipp

Wenn sich woanders der Winter verabschiedet, fängt in Gosau der Sonnenskilauf an.

Der Frühling im Salzkammergut ist eine besondere Zeit, in der die Natur zu neuem Leben erwacht und die Sonne die schneebedeckten Berge in ein strahlendes Licht taucht. In dieser malerischen Kulisse liegt das Dorf Gosau, das nicht nur für seine beeindruckende Berglandschaft am Fuße des sagenumwobenen Bergmassivs, dem Dachstein, bekannt ist, sondern auch für seine hervorragenden Möglichkeiten zum Sonnenskilauf.

Die Geschichte Gosaus reicht bis ins Mittelalter zurück. Ursprünglich als Siedlung von Bergbauern gegründet, entwickelte sich bereits im 16. Jahrhundert in dem Bergbauerndorf Dorf ein bedeutender Wirtschaftszweig: die Produktion von Wetz-und Schleifsteinen, die man zum Schärfen von Sensen und zum Schleifen von Eisenwerkzeuge benötigte. Dieses uralte Gewerbe nutzt bis heute den flach liegenden, besonders feinkörnigen Sand, der sich vor rund 80 Millionen Jahren im kreidezeitlichen Gosaumeer ablagerte. Im Berghang unter dem Löckenmoos stehen heute noch die Schleifsteinhütten unmittelbar am Gosaubach.

Auf den Spuren der alten Gosauer Geschichte führt auch die sechs Kilometer lange Märchenwaldloipe. Sie zählt zu den schönsten Loipen im Gosautal. Falls der Schnee schon geschmolzen sein sollte, führt ein Wanderweg entlang des Gosaubachs. An den ehemaligen Steinhauerhütten vorbei geht es in Richtung Vordertal. Kurz darauf überquert der Weg den Bach und führt später in den Wald. Durch die romantischen Wälder und über freie Wiesen erreicht man das Vordertal, wo man nach einer Schleife, entlang des Gosaubachs zurück zum Sportzentrum gleitet. Hier kann man entweder noch auf die Kohlstattloipe starten, oder man schnallt die Skier ab und läuft hinüber ins Vitalhotel Gosau, den perfekten Rückzugsort. Das Hotel liegt direkt an der Loipe und den Wanderwegen, in einer ruhigen, idyllischen Lage im Gosautal, Die Gäste können vom Balkon aus die Aussicht auf die umliegenden Gipfel des Dachsteinmassivs genießen und gleichzeitig die Nähe zur Natur erleben. Das Vitalhotel ist vor allem für seine herzliche Gastfreundschaft bekannt. Hotel Direktor Stefan Kmetovic legt großen Wert auf persönlichen Kontakt mit den Gästen und überträgt diese Herzlichkeit auf sein ganzes Team. „Für uns ist es wichtig immer erreichbar und die erste Ansprechperson für alle Belange zu sein“, Nach einem Tag im Freien bietet dann noch die Tennishalle die Möglichkeit für den perfekten Aufschlag oder man erholt sich einfach in der Sauna oder der Badegrotte.

Am nächsten Tag geht es dann hinauf auf 1620 Meter zur Zwieselalm, dort wo sich der Schnee, bis Ostern hält. Die Skiregion Dachstein-West, die sich über die Grenzen von Gosau bis nach Rußbach und Annaberg erstreckt, bietet im Frühling ideale Bedingungen für Skifahrer und Snowboarder. Vom Vitalhotel Gosau führt der Skibus direkt zur Hornspitzbahn. Mit über 160 Pistenkilometern und 50 modernen Liftanlagen ist Dachstein-West ein Paradies für Wintersportler, vor allem auch im Frühling. Die Region ist bekannt für ihre breiten, gut präparierten Pisten, die sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet sind. Berühmt berüchtigt sind die Abfahrten wie „Freier Fall“ oder „Buckelpiste Rodeo“, die mit ihrer Steilheit die Skiprofis herausfordern, aber ansonsten sind die Pisten sehr familienfreundlich und eher „blau“ oder „rot“ wie die „Familienabfahrt“ am Hornspitz, die sich perfekt für Familien mit Kindern eignet. Die „Dachsteinrunde“, rund um die Salzburger Dolomiten, ist weniger überlaufen als ihre bekanntere große Schwester in Südtirol, doch mindestens genauso schön, angesichts des 360 Grad Panoramas und den abwechlungsreichen Pisten mit ihren urigen Hütten am Wegesrand. Entlang der ausgeschilderten Route lässt sich die gesamte Region in einem einzigen Tag zu erkunden .

Highlight der der Dachsteinrunde ist der Blick auf den Hinteren Gosausee, der sich am Fuße des Dachsteins erstreckt. Den See, der im Frühling oft in einem faszinierenden Farbenspiel aus Blau- und Grüntönen erstrahlt, kann man sowohl mit Schneeschuhen oder auch zu Fuß umrunden. Lange bleibt hier am Talschluss der Schnee liegen und in der blaugrauen Eisfläche spiegeln sich dann die Gipfel des knapp 3000 Meter hohen Hohen Dachsteins, der Bischofsmütze und des Donnerkogels. (Sonja Vodicka)