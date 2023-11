Ein Erlebnis der besonderen Art

Wenn der Duft nach Glühwein, Zimt und frisch gebackenen Weihnachtsplätzchen in der Luft liegt, der erste Schnee fällt und Weihnachtslieder erklingen, beginnt in der Region Hochkönig eine ganz besondere Zeit: die Adventszeit. Dann verzaubern die Ortschaften Maria Alm, Dienten und Mühlbach Gäste und Einheimische wieder mit regionalem Brauchtum, Bergromantik und Tradition. In diesem Jahr ganz neu: Der Hochkönig Adventskalender, der 24 Tage lang Geschichten rund um Bräuche, Sagen oder Traditionen der Weihnachtszeit in der Region Hochkönig bereithält.



Ein besonderes vorweihnachtliches Erlebnis für Groß und Klein in der Region Hochkönig ist der Wallfahrt-Advent in Maria Alm, bei dem seit über zehn Jahren Weihnachten in seiner schönsten und urigsten Form zelebriert wird. Ab Freitag, 1. Dezember, erwartet die Gäste wieder alles, was die Herzen im Winter höherschlagen lässt. Schon bei der Lichtinstallation in der Wallfahrtskirche kommen Weihnachtsgefühle auf, die Vorfreude auf Heiligabend wecken. Immer freitags treten bis Weihnachten zudem die Weisenbläser und jeden Samstag die Alphornbläser auf, wodurch die Veranstaltung mit musikalischen Weihnachtsklängen untermalt wird. Sollte das Wetter mitspielen, findet auch das Lichterlabyrinth vor der Wallfahrtskirche wieder statt. Märchenhaft und romantisch geht es bei den Pferdekutschfahrten durch die malerische Umgebung der Region Hochkönig zu. Glühwein, Kinderpunsch, Zimtgeruch, Lebkuchen und feinste Handwerkskunst runden das vorweihnachtliche Event ab.



Ruhig und idyllisch wird die Vorweihnachtszeit in Dienten gefeiert. Rund um die Kirche St. Nikolaus geht es besinnlich zu. Am Sonntag, 3. Dezember, geht es hier los mit dem Nikolausgottesdienst. Ebenso wird das Adventsingen in diesem Jahr wieder Teil des Programms sein. Die traditionellen Hausbesuche des Heiligen Nikolaus mit seinen Krampussen von Montag, 4. Dezember, bis Mittwoch, 6. Dezember, werden vor allem die Kleinen erfreuen. Den Abschluss in der Pfarre Dienten wird an Heiligabend die Christmette mit dem Frauensingen bilden.



Perchtenlauf und Adventfensterln



Auch im dritten Ort der Region Hochkönig stehen rund um Weihnachten und Neujahr wieder spannende Events an. Am Mittwoch, 3. Januar 2024, um 19.30 Uhr veranstalten die Bergteifi’n Mühlbach einen Perchten- und Krampuslauf. Viele verschiedene Gruppen aus Perchten und Krampussen werden am Dorfplatz in Mühlbach mit dabei sein. Die Schönperchten präsentieren bei diesem Lauf zusätzlich ihre Vereinstafeln. Besonders spannend ist auch das Adventfensterln im idyllischen Örtchen Hinterthal. Täglich können sich Einheimische und Gäste von einem anderen weihnachtlichen Adventfenster überraschen lassen.



Auch in diesem Jahr lässt sich die Tourismusregion Hochkönig wieder etwas ganz Besonderes einfallen: Es wird einen Hochkönig Online-Adventskalender geben. Bis Heiligabend lesen Interessierte hier Geschichten über die Bräuche, Sagen, Traditionen und Merkmale der Zeit rund um Weihnachten am Hochkönig. Zudem werden Geschenke verlost, die bei Groß und Klein für leuchtende Augen sorgen. Unter anderem gibt es Preise von Peak Performance und Atomic sowie einen Aufenthalt in der Region Hochkönig zu gewinnen. Also: 24 Tage gut aufpassen und jeden Tag nachlesen, welche Geschichte erzählt wird – denn gewinnen kann nur, wer die Frage zum Inhalt einer Story richtig beantwortet.



Aufgrund der erforderlichen Generalsanierung der A 10-Tauernautobahn, die noch bis Juni 2025 andauert, kommt es immer wieder zu Verkehrsbeeinträchtigungen. In der kommenden Wintersaison erreichen Gäste die Region Hochkönig stau- und sogar mautfrei am schnellsten über Siegsdorf und Lofer. Eine weitere Anreise ohne Verkehrschaos aus Deutschland bietet die Route über Rosenheim, Kiefersfelden Süd, St. Johann und Saalfelden. Damit steht einer entspannten Tour in den Winterurlaub nichts im Weg. Bei genügend Schnee beginnt die Wintersaison 2023/24 bereits am Freitag, 8. Dezember 2023, und endet am Sonntag, 7. April 2024. Wunderschöne Abfahrten, malerische Winterlandschaften und kulinarische Höhepunkte machen den Urlaub zu einem unvergesslichen Erlebnis für die ganze Familie. (BSZ)