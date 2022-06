Ein Fest für Segelfans

Leinen los! Die internationale Segelregatta Tall Ships Races wird in diesem Jahr gleich zweimal ausgiebig in Dänemark gefeiert: Start der Tour ist in diesem Jahr Dänemarks „Hauptstadt der Windenergie“ Esbjerg an der Nordsee, Ziel ist Aalborg, die viertgrößte Stadt des Landes am Limfjord. Beide Städte auf Jütland organisieren aus diesem Anlass große Hafenfeste mit freiem Eintritt, Food-Ständen, Musik und buntem Programm. Esbjerg feiert vom 7. bis 10. Juli den Auftakt der Regatta, Aalborg den Abschluss vom 4. bis 7. August mit großem Feuerwerk.



Die Tall Ships Races 2022 führt Segler in diesem Jahr über Esbjerg in Südjütland, Harlingen in Holland und Antwerpen in Belgien nach Aalborg im Norden Jütlands. Das Teilnehmerfeld der TSR 2022 umfasst einige der größten Segelschiffe der Welt. Insgesamt werden in diesem Jahr mehr als 50 Großsegler zu der internationalen Regatta erwartet – darunter so bekannte Namen wie die „Alexander von Humboldt II“ aus Deutschland, die dänische „Georg Stage“ und viele andere. Zu den Hafenfesten rund um die Tall Ships Race in Dänemark werden auch in diesem Jahr wieder hunderttausende internationale Besucher erwartet, vor allem auch aus den umliegenden Ferienhausgebieten entlang der Küste. Esbjerg ist zudem von der deutschen Grenze aus ab Flensburg in nur einer Stunde und 45 Minuten erreichbar (rund 115 Kilometer). Aalborg liegt etwas weiter nördlich: Ab der deutschen Grenze sind es rund 300 Kilometer bis in Dänemarks viertgrößte Stadt. (BSZ)