Vom Golfstrom verwöhnt, vom Atlantik umspült – die Natur hat sich auf Madeira selbst übertroffen. Bis zu 1862 Meter hoch sind ihre Berge, das hochalpine Zentralmassiv thront über der 54 Kilometer langen und 24 Kilometer breiten Insel. Subtropische Mango- und Bananenplantagen im Süden, Hänge voller Weinfelder, Lorbeerwälder und steppenartige Landschaften im Osten – die verschiedenen Klima- und Vegetationszonen haben ein Naturparadies geschaffen, das es selten auf solch kleiner Fläche gibt.



Vom 27. April bis zum 21. Mai 2023 feiert die Insel ihren Reichtum an Blumen und heißt den Frühling beim alljährlichen Blumenfestival willkommen. Die „Festa da Flor“ in der Hauptstadt Funchal gilt als schönstes Fest Madeiras. Ein Feuerwerk an Farben und Düften schwebt über der Stadt, Künstler schmücken Straßen mit Malereien und Blumenteppichen, Geschäfte überbieten sich mit prächtig herausgeputzten Schaufenstern. Eine von Kindern errichtete Blumenwand appelliert als Mauer der Hoffnung für ein friedliches Miteinander und den Schutz der Natur. Höhepunkt des Festes ist der Blumenkorso am Sonntag, den 30. April. (BSZ)