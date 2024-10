Ein Spiele-Paradies

Wer hat am Ende die meisten glücklichen Kühe? Welches Familienmitglied findet mit Wagemut den richtigen magischen Schlüssel um die Schatztruhe im verzauberten Schlüsselwald zu öffnen? Wer oder was bringt mehr auf die Waage? Der stählerne Koloss Eiffelturm oder der mächtige, einst als unsinkbar geltende Ozeandampfer Titanic? Ob beim unterhaltsamen Quiz für überzeugende Halbwisser in der Freundesrunde oder beim Landschaftsbau für ambitionierte Hofbauern, Heger und Pfleger unserer Umwelt, ob die beste Strategie eine Rolle spielt, Glück, Geschick oder der dreisteste Bluff – die Herausforderungen sind so riesig und vielfältig wie das Angebot an Brett- und Gesellschaftsspielen – ob Klassiker oder die Neuheiten des Jahres. Die SPIELWIESN - 8. bis 10. November 2024 - ist das größte Spiele-Paradies des Südens im Herbst für Familien, Freaks & Friends, für Schlauspieler & Entdecker, für alle begeisterten Brett- und Gesellschaftsspieler jeden Alters.

Die Premiere 2023 war fulminant. Rund 15.000 Besucher aus Bayern und den Nachbarländern hatten sie erlebt, als die Veranstaltung mit ihrer 30. Auflage erstmals in den Augsburger Messehallen an den Start ging. Der Erfolg hat sich herumgesprochen: Alle Aussteller von 2023 sind wieder an Bord, aber auch etliche mehr: 43 Prozent Zuwachs an Ausstellern und Marken verzeichnen die Veranstalter 2024. Von Amigo, Asmodée, Brio, Ravensburger über Abacus, Hans im Glück, Hutter, Pegasus und Lokalmatadoren wie APEX Ideenschmiede natürlich auch die Preisträger des alljährlich verliehenen ‚Spiele-Oscars‘ der Jury ‚Spiel des Jahres‘, Schmidt Spiele, Game Factory oder Kosmos Verlag. Letzterer richtet auch wieder das Qualifikationsturnier für die Deutsche CATAN Meisterschaft auf der SPIEWIESN aus.

Am Freitagabend (Lange Nacht der Spiele) wird das Gütesiegel ‚Generationenspiel‘ an die Autoren und Verleger verliehen. ‚Generationenspiel‘ ist ein Qualitätssiegel für Gesellschaftsspiele. Es zeichnet Spiele aus, die besonders gut geeignet sind, gemeinsam von Jung bis Alt, also generationenverbindend gespielt werden können.

Das Herzstück des Events aber ist die rund 4000 Spiele umfassende Riesenspielothek, an der ehrenamtliche ‚Erklärbären‘ aus bayerischen Spieleclubs beratend zur Seite stehen oder auch beim Regelstudium an den verlagsunabhängigen Spieltischen mit 2200 Spiel-Plätzen helfen. Viel Platz zum Ausprobieren also. Wer Prototypen mit Spielentwicklern testen möchte, hat am Stand der SAZ Spiele-Autoren-Zunft e.V. die Gelegenheit dazu. An einer eigenen Kinderspielothek kommt der Nachwuchs voll auf seine Kosten. Besonders an diesen richtet sich auch die Aktionsfläche Xund & Aktiv mit viel Platz zum Austoben. Damit man für gut befundenes mit nach Hause nehmen kann gibt es Händlerstände und einen Flohmarkt. Die Gelegenheit übrigens, um sich rechtzeitig mit Weihnachtsgeschenken für Family and friends einzudecken.

Der SCIENCE PLAYGROUND begeistert mit Workshops, Mitmach- und Experimentierstationen. Aussteller wie die DLR_School_Labs Universität Augsburg und Oberpfaffenhofen, Hacker School, Münchner Schülerlabore (Muclabs), Verein für Bauforschung und Berufsbildung des Bayerischen Bauindustrieverbandes e.V.; Smalto Glaswerkstatt oder die Stadtbücherei Augsburg, fordern Jung und Alt dazu heraus, sich auszuprobieren, eigenen Talenten auf die Spur zu kommen oder in faszinierende Berufsfelder einzutauchen. Nachhaltigkeit, Nachwuchsförderung und MINT sind zentrale Themen faszinierender Inszenierungen mit Bausimulatoren, VR-Brillen, Dash-Robotern und Ozobots oder beim Programmieren von Hacks am Laptop. So macht Bildung Spaß.

CONspiracy goes Spielwiesn – in der Pen & Paper Arena sorgen erfahrene Spielleiter für den leichten Einstieg in die fantastische Welt der Rollenspiele. Egal ob jemand leidenschaftlich gerne Rollenspiele spielt oder noch nie bei einer Spielrunde dabei gewesen ist, hier sind alle willkommen – Abenteuer pur. (BSZ)