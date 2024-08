Entdecken und Staunen

Werke altdeutscher Meister, Luthers Hedwigsglas, olympische Fackeln und Spielzeug aller Art – die von den Coburger Herzögen angestoßene Sammelleidenschaft beschert der regionalen Museumslandschaft eine bunte Vielfalt. Dabei weiß die oberfränkische Kulturhochburg das historische Erbe ihrer Burgen und Schlösser mit den Künsten der Moderne gekonnt zu verknüpfen. Wenn sich die Kühle des Herbsts über Straßen und Plätze der Vestestadt legt, geht für Urlauber die Entdeckungsreise in den Museen der Ferienregion Coburg.Rennsteig weiter. Tipp: Die alljährliche Museumsnacht im September gilt als schönste Nacht in Coburg!

Es fehlt nur das Klappern und Klirren von Pferdehufen und Schwertern – Besucher der Veste Coburg wähnen sich schon beim Eintritt in einer längst vergessenen Zeit. Diese wird in der fast 800 Jahre alten Burganlage mit Veranstaltungen und Kunstsammlungen von Weltrang mit Leben erweckt. Besondere Highlights sind das Jagdintarsienzimmer, Werke altdeutscher Meister wie Cranach und Dürer sowie das Lutherzimmer. In ein Leben wie im 19. Jahrhundert tauchen Gäste auf Schloss Ehrenburg ein. Hinter der neugotischen Fassade der ehemaligen Stadtresidenz der Herzöge von Sachsen-Coburg und Gotha scheinen deren Dramen und Freuden wie in Glas gegossen. Prunkvoll ausgestattete Wohn- und Festräume sowie zahlreiche Familienportraits machen die bewegte Geschichte der Adelsdynastie erlebbar. Diese widmete ihre Zeit nicht nur geschickter Heiratspolitik. Der großen Sammelleidenschaft der Coburger Herzöge ist es zu verdanken, dass das Naturkunde-Museum Coburg heute über 700.000 Exponate zur Schau stellen kann, darunter die letzte thüringisch-fränkische Märbelmühle samt passender Murmeln.

Zwischen den Mauern von Schloss Callenberg flüstern Stimmen einer fast 800 Jahre alten Vergangenheit. Sie erzählen die bewegte Geschichte einer der bedeutendsten europäischen Adelsdynastien. Hoch über dem Coburger Goldbergsee thronend, gehört der Prunkbau noch immer der herzoglichen Familie Sachsen-Coburg und Gotha. Neben deren Besitztümern beherbergt er das Deutsche Schützenmuseum. Highlights sind ein Bogenschießstand-Simulator und Olympische Kostbarkeiten: So etwa Pistolen von Pierre de Coubertin, Begründer der modernen Olympischen Spiele und eine umfangreiche Sammlung von Original-Fackeln – von Berlin 1936 bis Peking 2008. Ganz in der Nähe strahlt in Rödental Schloss Rosenau dem Besucher entgegen. Schon Königin Victoria von Großbritannien und Irland schwärmte vom Geburtshaus ihres Gemahlen Prinz Albert. Im Schlosspark funkelt das Europäische Museum für Modernes Glas. Raumgreifende Skulpturen und filigrane Installationen des schimmernden Werkstoffs zeigen die Entwicklung des Studioglases von den 1960er-Jahren bis in die Gegenwart.

Die abwechslungsreiche Kunst- und Kulturlandschaft erstreckt sich über Coburgs Grenzen hinaus. Geschichte, Natur und Handwerk – vom Glas bis zum Spielzeug, vom Mittelalter bis zur deutschen Teilung – präsentieren sich in über 30 Museen in der Region Coburg.Rennsteig. So erweckt etwa das Deutsche Burgenmuseum auf der Veste Heldburg die mittelalterliche Welt der alten Bollwerke zum Leben. Ebenfalls auf thüringischer Seite gelegen, erinnert das Deutsche Spielzeugmuseum in Sonneberg an den Ruhm der einstigen Weltspielwarenstadt. Die älteste Spielzeugsammlung Deutschlands und verschiedene Mitmachinseln entführen Gäste ins Reich der Sonneberger Spielzeugmacher, das historisch als Werkstatt des Weihnachtsmanns galt. Tipp: Bis heute sind zahlreiche Spielzeughersteller in Sonneberg ansässig, die sich bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen lassen.

Im Herbst strahlt die Region Coburg.Rennsteig in einem besonderen Licht. Museumsnächte ermöglichen es, die verschiedenen Ausstellungshäuser aus ganz neuer Perspektive zu erleben. Die 2024 am 7. September veranstaltete Coburger Museumsnacht gilt als schönste Nacht der ehemaligen Residenzstadt. Museums-Labs, Musik von Barock über Crossover bis hin zu historischer Tafelmusik, Freiluft-Kino, Literatur-Events und fantasievolle Illuminationen ergänzen das nächtliche Programm der Museen. Im Umland lädt das Sonneberger Stadt- und Museumsfest vom 20. bis 22. September zum Entdecken und Staunen ein. Und am 19. Oktober findet die regionale Museumsnacht der vier Landkreise Coburg, Hildburghausen, Kronach und Sonneberg unter dem Motto „Kluge Köpfe“ statt. (BSZ)

www.coburg-rennsteig.de, www.coburgmarketing.de