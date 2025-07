Erleben, entspannen, genießen

Ein ganzer Sommer voller Aktivitäten und Lebensfreude wartet in der ruhigen, sanft-hügeligen Idylle des Südburgenlands. Herrliche Wanderwege, zahllose Radstrecken und ganz der Entspannung und Entschleunigung gewidmete Hotels und Thermen schaffen die Basis für eine erholsame Auszeit.

Der Kur- und Gesundheitsort Bad Tatzmannsdorf (www.bad.tatzmannsdorf.at) bietet noch bis in den September außerdem ein abwechslungsreiches Erlebnisprogramm für seine Gäste – mit immer neuen Inspirationen für ganzheitliches Wohlbefinden sowie wechselnden Themen, die dazu einladen, die Region auf besondere Weise zu erleben: Achtsamkeit üben in traumhafter Natur. Golfspielen (lernen) zu besten Konditionen. Die Region auf einer ausgedehnten Wander- oder Bike-Tour mit Gleichgesinnten erkunden. Oder bei der „Südburgenland-Roas“ auf Entdeckungsreise durch die sanften Hügel und Weinberge gehen, mit einer gelungenen Mischung aus Unterhaltung, Abenteuer, Kultur und Kulinarik.

Das Südburgenland ist eine der touristisch unentdecktesten Regionen Österreichs. Das heißt aber nicht, dass man als Gast in dieser idyllischen Region nichts zum Kennenlernen finden würde. Vielmehr gibt es viel zu entdecken – geführte Wanderungen nach Mariasdorf, Alpaka Touren, Moorwanderungen, Montainbike-Trails auf Burgenlands höchstem Berg, Badeseen, Themenwege, mittelalterliche Burgen und Schlösser samt spannenden Ausstellungen wie Burg Schlaining oder regionale und nachhaltige Schaubetriebe.

Was den Charakter des Südburgenlandes besonders prägt, sind die Menschen, die hier leben. Sie sind es, die mit ihrer Herzlichkeit, Gastfreundschaft und Leidenschaft das typische Lebensgefühl weitertragen.

Und es gibt noch weitere Neuigkeiten aus Bad Tatzmannsdorf, die einmal mehr zeigen, dass man zwischen den natürlichen Heilvorkommen und Thermenhotels nicht nur wunderbar abschalten, sondern auch herrlich aktiv sein kann: Kürzlich wurde der Ort als erstes zertifiziertes Wanderdorf des Burgenlands ausgezeichnet. Grund dafür sind die idyllischen Wanderwege, die Naturgenuss mit regionalen Besonderheiten und herzlicher Gastfreundschaft verbinden.

Beste Wasserqualität und Romantikstege

Mit unterschiedlich langer Dauer und vorbei an vielen besonderen Sehenswürdigkeiten führen sie zu den schönsten Plätzen in und um Bad Tatzmannsdorf. Besonders erfreulich: Neben den privaten Gastgebern, die mit viel Herzlichkeit und idealer Lage den perfekten Ausgangspunkt für Wanderungen bieten, sind auch die top Thermenhotels im Ort als offizielle Wandergastgeber zertifiziert und laden mit ihren Ruheoasen zum Entspannen nach der Tour ein. Das ist Sommergenuss pur im Südburgenland.

Bad Tatzmannsdorfs Aushängeschild ist natürlich die AVITA Therme (www.avita.at), die heuer ihr 30-jähriges Jubiläum feiert. Mit angeschlossen ist das AVITA Resort. Die Therme mit über 2000 Quadratmeter Wasserflächen besticht mit zahlreichen Wasserattraktionen und einer imposanten Architektur. Komfortable Liegeflächen und die Gestaltung von Rückzugsnischen garantieren ein exklusives Ambiente. Und an der AVITA Poolbar lassen sich die Thermengäste ihren Drink servieren, ohne das warme Thermalwasser zu verlassen.

Ein wesentliches Highlight stellt der 1200 Quadratmeter große Bio-Naturbadeteich dar. Das natürliche, glasklare Wasser mit bester Wasserqualität sorgt für wohltuende Abkühlung und 13 Romantikstege direkt am Teich versprechen ungestörte Momente in der ersten Reihe. Darin eingebettet ist das Erlebnisbecken mit einer Wassertemperatur von 36 Grad Celsius, das mit Schwallbrausen und Massagedüsen für entspannende Momente sorgt. Und der Romantikgarten, welcher inmitten des Freilichtmuseum eigebettet ist, sorgt mit seinen strohbedeckten Sonnenschirmen für noch mehr Urlaubsfeeling.

Darüber hinaus gibt es noch den Sauna Garten Eden mit 16 Wohlfühlsaunen, der einzigartigen Uhudler-Sauna und Österreichs erster Schneesauna. Sie ermöglicht durch die Kombination aus trockener Kälte und weichem Schnee eine sanfte Abkühlung nach dem Saunagang. Hier herrschen konstant 5 bis 11 Grad unter Null und der laufend frisch produzierte Pulverschnee kann zur zusätzlichen Abkühlung verwendet werden, um den Körper schonend zurück auf Normaltemperatur zu bringen.

Wie bereits kurz erwähnt, grenzt an die AVITA Therme unmittelbar das Freilichtmuseum Dazumal mit angegliedertem Arkadenheurigen (www.dazumal-burgenland.at). Das Dazumal lädt auf eine Reise in die südburgenländische Vergangenheit ein und im Arkadenheurigen kommt echtes Slow Food im Südburgenland-Style auf den Tisch. Ein wunderbarer Platz zum Genießen für ein geselliges Miteinander.

Das Südburgenland ist vor allem eines – ein Ort an dem Gemütlichkeit gelebt wird. Das spiegelt sich auch im familiengeführten Vier-Sterne-Haus Simon – das Vitalhotel (www.dasvitalhotel.at) im Herzen von Bad Tatzmannsdorf wider. Die nur 48 Zimmer erlauben es den Hoteliers Matthias und Jakob Simon sowie ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr individuell auf die Bedürfnisse und Wünsche ihrer Gäste einzugehen.

Ein Highlight, die ausgezeichnete Küche

Das in dritter Generation geführte Hotel verfügt über eine eigene Wellnesslandschaft, die besonders gerne nach einer Radtour oder einer Runde Golf genutzt wird und zum Entspannen einlädt. Die Gäste können den warmen Innenpool mit Luftsprudelliegen und Massagebänken sowie den Saunabereich – unter anderem mit Kräuterdampfbad und finnischer Sauna – in Anspruch nehmen, um dem Stress des Alltags zu entfliehen oder nach einer sportlichen Aktivität zu regenerieren.

Das Wellnessangebot im Hotel wird durch Massage- und Kosmetikanwendungen von „Beauty & Bowls“ abgerundet. Regelmäßig werden den Hotelgästen auch Radtouren und Yoga-Einheiten angeboten, die über die Rezeption gebucht werden können.

Als Gast wohnt man entweder in großzügigen Zimmern oder Suiten eines Vier-Sterne Hotels. Die Zimmer sind so eingerichtet, dass man sich wohlfühlen kann – mit Dusche und WC, Kabel-TV, Schreibtisch, Sitzgelegenheit, teilweise Loggia/Balkon, kuschelige Badetücher und Bademantel.

Für sportlich ambitionierte Gäste bietet das Haus an, Fahrräder, E-Bikes, E-Scooter und Nordic-Walking-Stöcke zu leihen. Darüber hinaus verfügt das Vitalhotel über einen kleines Fitnessstudio.

Ein Highlight im Simon – das Vitalhotel, jedenfalls in kulinarischer Hinsicht, ist jeden Tag das Fünf-Gang-Abendkulinarium. Mit heimischen Naturprodukten, traditionellen Rezepten und regionalen Spezialitäten werden den Gästen im hoteleigenen Restaurant wahrlich genussvolle Momente bereitet. Serviert werden unter anderem tomatisierte Zwiebelsuppe, Blunzenstrudel, Weißes Scherzl vom Jungrind, gespickt, Schnittlauchnockerln und Lauchgemüse, Zander in Parmesan-Kräuterkruste, Kürbisrisotto und eingemachten roten Rüben. Ein Dessert und Alles Easy Cheesy vom Buffet runden das vorzügliche Menü ab.

Nach dem ausgedehnten Abendkulinarium entweder im Restaurant oder im Sommer auch auf der Terrasse stehen den Gästen die Barkeeper für klassische Drinks und Digestifs zur Verfügung.

Unbedingt auf die must-do-Liste in Bad Tatzmannsdorf gehört der Besuch im Hotel & Café Simon. Hans Martin Simon hat sich mit großer Liebe und Begeisterung dem „schwarzen Gold“, dem Kaffee verschrieben. Nicht umsonst wurde sein Kaffee schon mehrmals als einer der besten Kaffees des Landes ausgezeichnet. Seine Kaffeekreationen begeistern einfach nur: Bei regelmäßigen Erlebnis-Vorträgen und Kaffeeverkostungen werden LIVE am Kaffeesommelier-Wagen köstliche Kaffeerezepte zubereitet. Hier wird exklusiver Kaffee nach den höchsten Qualitätsgrundsätzen serviert. Einfach ein Genuss.

Wer eher einen ruhigen und entspannten Urlaub, abseits von Trubel und Remmidemmi, machen will, wird sich in Bad Tatzmannsdorf und im Simon – das Vitalhotel rundum wohlfühlen und hier dem Alltagsstress entfliehen können. (Friedrich H. Hettler)